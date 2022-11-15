Михайло Мудрик не приховує свого бажання перебратися в сильніший чемпіонат.

Футболіст національної збірної України та донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик розповів про бажання змінити клубну прописку.

21-річний вінгер зізнався, що засмутиться, якщо його перехід в інший клуб не відбудеться вже в січневе трансферне вікно.

"Яка ліга для мене пріоритетна? Три чемпіонати - Іспанія, Англія та Німеччина. Чому не Італія? Там більше тактичний футбол, хто кого переграє.

Відео дня

Чи думав про те, щоб грати з Зінченком на одному фланзі в "Арсеналі"? Так. Це підкуповує, що в команді є українець. До речі, несподіванкою стало, скільки вболівальників "Арсеналу" мені писали, щоб я переходив до них, що я їм потрібен. Фанати жодного клубу так не писали, як вони. Це приємно.

Чи сильно засмучуся, якщо взимку не відбудеться трансфер? Так", - розповів Мудрик в ефірі YouTube-каналу Влади Седан.

Також Мудрик перерахував клуби, з якими він контактував влітку 2022-го. Це команди з трьох різних чемпіонів Європи.

"Я розмовляв з двома або трьома тренерами інших клубів. Це "Ніцца", "Байєр" і "Брентфорд". Тоді, коли не вийшло, я засмутився. Але зараз ми бачимо, що божий план кращий, ніж мої мрії", - зізнався Мудрик.

Додамо, що угода українця з "Шахтарем" розрахована до кінця 2026 року.

У сезоні 2022/23 Мудрик зіграв у складі "Шахтаря" 16 матчів, забив 8 голів і віддав 8 асистів.

Нагадаємо, цього літа була інформація, що англійський клуб "Брентфорд" був готовий заплатити "Шахтарю" 30 мільйонів євро за Мудрика, проте керівництво "гірників" тоді наставляло на сумі в 50 мільйонів євро.

Також у літнє трансферне вікно Михайла Мудрика намагався роздобути "Байєр". 21-річний футболіст навіть дав згоду на перехід в німецький клуб, проте домовитися з керівництвом "Шахтаря" про перехід українця "фармацевтам" в результаті не вдалося.

Крім того, ЗМІ писали про інтерес до Мудрика з боку лондонського "Арсеналу", "Ньюкасла", "Ювентуса", ПСЖ, "Евертона" і мадридського "Реала".

Вас також можуть зацікавити новини: