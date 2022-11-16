Донецький клуб розраховує отримати солідну компенсацію за трансфер свого вихованця.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін назвав суму, яку "гірники" сподіваються виручити за продаж одного з ключових гравців донецького клубу Михайла Мудрика.

Палкін зазначив, що "Шахтар" все ж сподівається отримати за свого вихованця 100 мільйонів євро.

"Мудриком цікавляться завжди, це постійний процес. Щотижня з'являється якийсь клуб і починає усвідомлювати, на якому рівні Ми знаходимося. Вони не приходять і не кажуть: "Добре, візьміть 50 мільйонів і дайте мені Мудрика". Вони розуміють історію, яка стоїть за ним, і усвідомлюють, що він досить дорогий гравець, вони починають розуміти наш клуб, яка у нас стратегія, як ми працюємо. У будь-якому випадку прийде час.

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Мудрик - це талант, який знаходиться в процесі розвитку. Те, що він показує сьогодні - це лише 60 відсотків того, що він може зробити в майбутньому. І коли ви це помножите, то зрозумієте, що він коштує набагато, набагато більше. Тому я вірю, що в майбутньому він може коштувати близько 100 мільйонів євро.

Дозволити собі такий трансфер можуть п'ять-шість клубів у світі. Але іноді навіть деякі клуби АПЛ можуть вас здивувати, а не тільки звичні шість найкращих клубів", - наводить слова гендиректора "Шахтаря" видання The Athletic.

Зазначимо, що напередодні Михайло Мудрик підтвердив своє бажання перейти в інший клуб вже в зимове трансферне вікно. Вінгер "Шахтаря" назвав пріоритетні для нього три чемпіонати.

Чинна угода українця з "Шахтарем" розрахована до кінця 2026 року.

У сезоні 2022/23 Мудрик зіграв у складі "Шахтаря" 16 матчів, забив 8 голів і віддав 8 асистів.

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