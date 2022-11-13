"Шахтар" і "Зоря" не змогли скористатися осічкою "Дніпра-1".

У неділю, 13 листопада, в рамках 13-го туру чемпіонату України з футболу було зіграно п'ять матчів.

У стартовому матчі ігрового дня лідер чемпіонату "Дніпро-1" зіграв внічию з полтавською "Ворсклою". Поєдинок проходив на стадіоні "Минай" і завершився з рахунком 1:1.

Відкрили рахунок у грі підопічні Олександра Кучера. На 25-й хвилині дніпрян вивів вперед Олександр Піхальонок. Однак утримати перемогу номінальним гостям не вдалося. На 67-й хвилині Василь Кравець врятував "Ворсклу" від поразки.

Таким чином, "Дніпро-1" перервав свою виграшну серію в УПЛ, яка становила чотири поєдинки.

Сенсаційно в цьому турі втратило очки і київське "Динамо". Команда Мірчі Луческу в домашній грі не змогла обіграти "Колос".

У першій половині зустрічі господарі активно пресингували ворота суперника. Кияни завдати 12 ударів, 8 з яких припали в площину, проте жоден з них не виявився результативним.

У другій половині зустрічі гра вирівнялася, і моменти з'явилися вже у гостей. Вплинуло на це видалення центрального захисника "Динамо" Дениса Попова.

Незважаючи на гру в меншості, кияни намагалися вирвати для себе перемогу, проте матч так і завершився внічию.

Не зміг скористатися осічкою "Дніпра-1" в цьому турі і скоротити відставання від лідера донецький "Шахтар". "Гірники" у видовищному матчі зіграли внічию з "Зорею" (2:2).

Підопічні Ігора Йовічевіча забили швидкий гол, автором якого став Артем Бондаренко. Опинившись в ролі відстаючих, підопічним Патріка ван Леувена вдалося відновити паритет голом в роздягальню. Голом у ворота "Шахтаря" відзначився вихованець "гірників" Ігор Кірюханцев, який віднедавна захищає кольори "Зорі".

Відразу після перерви Кірюханцев віддав гольову передачу на Сергія Булецу який вивів луганчан вперед. Потім трапилися два чистих голи "оранжево-чорних" які були скасовані.

Але навіть це не завадило донеччанам відігратися. Валерій Бондар з передачі Михайла Мудрика зробив рахунок 2: 2 який протримався до самого кінця.

Також в цей ігровий день відбулися матчі "Олександрії" проти "Вереса" (3:2) і "Металіста-1925" з "Інгульцем" (2:1).

Результати всіх матчів 13-го туру УПЛ

"Ворскла" - "Дніпро-1" - 1:1

Голи: Кравець, 67 - Піхальонок, 25

"Ворскла": Різник, Пердута, Зайков, Яворський, Кравець, Скляр (Павлюк, 38), Челядін (Толі, 81), Олійник, Юрченко (Феліпе, 81), Бацула, Стапанюк

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапій, Амаш, Рубчинський (Гомес, 70), Когут (Логінов, 70), Танчик, Піхальонок, Громов (Назаренко, 50), Довбик

Попередження: Челядин, 45, Юрченко, 74 – Гомес, 80

Огляд матчу:

"Динамо" - "Колос" - 0:0

"Динамо": Бущан, Овчаренко (Дубінчак, 65), Д. Попов, Сидорчук, Кабаєв (Лонвейк, 65), Шепелєв (Сирота, 70), Циганков, Караваєв, Забарний, Буяльський, Бесєдін (Гармаш, 46)

"Колос": Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Мілько (Задоя, 81), Оріховський (Богданов, 70), Болбат, Мякушко, Ільїн ,Безбородько (К. Попов, 70)

Попередження: Д. Попов (25), Кабаєв (48) – Оріховський (14), Ільїн (26), Болбат (83)

Видалення: Д. Попов (68, друга жовта картка)

Огляд матчу:

"Шахтар" - "Зоря" - 2:2

Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 - Кірюханцев, 45+1, Булеца, 46

"Шахтар": Трубін, Бондар, Кривцов (Тейлор, 84), Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Петряк, 84), Судаков, Бондаренко, Криськів (Назарина, 59), Мудрик, Траоре (Сікан, 59)

"Зоря": Мацапура, Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурніцин, 70), Булеца (Антюх, 70), Бражко, Чурко, Кірюханцев (Алібеков, 81), Мишньов (Михайленко, 81), Луньов (Русин, 60)

Попередження: Траоре, Мудрик - Антюх

Огляд матчу:

"Металіст-1925" - "Інгулець" - 2:1

Голи: Русин, 40, Безуглий, 79 - Козак, 23

"Металіст-1925": Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Мартинюк, Кравченко (Вачіберадзе, 74), Русин, Габелок (Ткачук, 89), Ременюк (Дмитренко, 74), Зубков (Чирук, 64)

"Інгулець": Паламарчук, Нагієв, Ковальов, Павлов, Саків, Клименко (Кучеренко, 46), Запорожець (А. Близниченко, 72), Кухарук (Поспєлов, 89), Козак (В. Близниченко, 67), Марусич, Смоляков

Попередження: Мозіль, 87, Мартинюк, 90+2, Чирук, 90+3 - А. Близниченко, 75

Огляд матчу:

"Олександрія" - "Верес" - 3:2

Голи: Мірошниченко, 18, Цуріков, 80, Костишин, 90+7 - Шестаков , 33, Гайдучик, 90+1

"Олександрія": Горох, Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков, Ковалець (Волошин, 40), Рибалка (Демченко, 90+9), Дришлюк, Авагімян (Шулянський, 46), Кобзар (Костишин, 73), Кожушко(Скорко, 73)

"Верес": Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч, Клець, Кучеров, Дахновський (В. Шарай, 70), Лебеденко (С. Шарай, 69 (Курко, 77)), Пасіч, Шестаков (Гайдучик, 48)

Попередження: Авагімян - Лебеденко, В. Шарай, Пасіч

Огляд матчу:

Турнірне становище команд

Після 13-ти турів "Дніпро-1" йде на першому місці з 32-ма очками. Жоден з колективів не зміг скористатися втратою очок у виконанні дніпрян. "Шахтар" продовжує йти другим з 27-ма очками, в той час як "Зоря" відстає на чотири бали, зігравши при цьому на один матч більше. "Олександрія" займає четверте місце, заробивши 23 очки.

"Динамо" займає лише п'яте місце з 20-ма балами, а "Колос" знаходиться на сьомій сходинці, набравши 16 очок. "Ворскла" йде на 9-й сходинці з 15-ма балами.

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