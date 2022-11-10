"Динамо" вперше в сезоні піднялося в топ-5 в турнірній таблиці УПЛ.

У четвер, 10 листопада, були зіграні заключні три матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу.

ФК "Львів" несподівано здобув перемогу над "Рухом" у львівському дербі з рахунком 2:1.

Голами у складі переможців відзначилися Владислав Бугай та Борис Крушинський. Єдиний гол "Руху" забив Таллес.

Ця перемога стала першою для "Львова" в історії дербі в рамках УПЛ, до цього було 2 нічиїх і одна поразка.

"Львів" - "Рух" - 2:1

Голи: Бугай, 10, Крушинський, 32 -Таллес, 49

"Львів": Ільющенков, Муравський, Васильєв, Нікітюк, Грисьо, Шишко, Мільченко, Полегенько, Бойко, Крушинський (Мишенко, 57), Бугай (Нич, 67)

"Рух": Паньков, Федорчук (Притула, 87), Дідик (Слюбик, 87), Роман, Довгий, Слюсар, Лях, Енобахар (Бойчук, 41), Соломон (Карабін, 87), Таллес (Альваренга, 74), Климчук

Огляд матчу:

"Минай" в рамках 12-го туру УПЛ приймав на своєму полі одеський "Чорноморець".

Підопічні Романа Григорчука, які займали останнє місце в чемпіонаті, змогли здобути довгоочікувану першу перемогу в сезоні завдяки ранньому голу з пенальті.

На 5-й хвилині результативним ударом з одинадцятиметрової позначки відзначився Ілля Путря. Одеській команді довелося догравати матч у меншості, після того як на 71-й хвилині за другу жовту картку був вилучений Джеймс Манджрекар, але господарі поля не зуміли скористатися чисельною перевагою.

"Минай" - "Чорноморець" - 0:1

Гол: Путря, 5 (пен.)

"Минай": Бандура, Трубочкін (Рогозинський, 79), Кулієв (Кравчук, 87), Воробчак (Дмитрук, 68), Твердохліб (Колесник, 79), Немчанінов, Горін, Коломоєць (Вишневський, 46), Хахльов, Гончар, Вітенчук

"Чорноморець": Непогодов, Єрмаков, Манджрекар, Путря, Наумець, Кравченко, Бобко (Політило, 68), Плакса (Білий, 75), Брагару, Салюк, Кубемба (Гладкий, 85)

Попередження: Трубочкін, 73, Дмитрук , 83 - Манджрекар, 47, Кубемба, 81, Непогодов, 90+4

Видалення: Манджрекар, 71

Огляд матчу:

У заключному матчі 12-го туру УПЛ київське "Динамо" впевнено обіграло "Олександрію".

Рахунок у поєдинку відкрив Віталій Буяльський, який відзначився на 10-й хвилині зустрічі. У другому таймі перевагу "біло-синіх" подвоїв Джастін Лонвейк, який забив на 73-й хвилині після пасу Віктора Циганкова. У кінцівці зустрічі Володимир Шепелєв забив третій м'яч "Динамо".

"Олександрія" змогла забити гол престижу в компенсований до другого тайму час, відзначився Артем Шулянський.

"Динамо" - "Олександрія" - 3:1

Голи: Буяльський, 10, Лонвейк, 73, Шепелєв, 90 - Шулянський, 90+2

"Динамо": Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 69), Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Буяльський (Гармаш, 60), Кабаєв (Лонвейк, 69), Ванат (Бесєдін, 84)

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков, Демченко, Рибалка (Дришлюк, 78), Калітвінцев (Авагімян, 54), Ковалець (Кобзар, 78), Кожушко, Третьяков

Огляд матчу:

Ця перемога стала для "Динамо" третьою поспіль - до цього були перемоги над "Кривбасом" (3:1) і "Чорноморцем" (3:0).

Таким чином, команда Мірчі Луческу вийшла на 5-ту позицію в турнірній таблиці, набравши 19 очок. Відставання від лідера "Дніпра-1" - 12 пунктів, але у "Динамо" ще є матч в запасі.

"Чорноморець" залишився на останній сходинці в турнірній таблиці УПЛ, але тепер має в своєму активі шість очок. "Минай" з дев'ятьма балами займає 14-е місце. "Львів" піднявся на 12-е місце, набравши дев'ять очок. "Рух" же йде на десятому місці, маючи 11 балів.

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