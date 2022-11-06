Голи Циганкова, Буяльського і Ваната принесли "Динамо" три очки в 11-му турі УПЛ.

У неділю, 6 листопада, були зіграні три матчі в рамках 11-го туру чемпіонату України з футболу.

У першій зустрічі ігрового дня "Дніпро-1" здобув вольову перемогу в поєдинку проти "Миная".

Перший тайм вийшов без забитих голів, зате в другій половині зустрічі команди порадували телеглядачів відразу чотирма забитими голами.

Спочатку несподівано Назарій Воробчак вивів ужгородців вперед, після чого забивали лише номінальні господарі. Едуард Сарапій зрівняв рахунок, а Олексій Гуцуляк, який вийшов на поле кількома хвилинами раніше, подарував перевагу своїй команді. Встановив остаточний рахунок на табло Яніс Амаш.

"Дніпро-1" - "Минай" - 3:1

Голи: Сарапій, 66, Гуцуляк, 67, Амаш, 74 - Воробчак, 62

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк (Кононов, 89), Сваток (Гомеш, 83), Сарапій, Бузанелло, Бабенко, Рубчинський (Когут, 65), Назаренко (Гуцуляк, 65), Піхальонок (Логінов, 89), Амаш, Довбик

"Минай": Бандура, Гончар, Горін, Немчанінов, Трубочкін, Вітенчук, Хахльов, Воробчак (Касимов, 83), Твердохліб (Байдал, 78), Кулієв (Рогозинський, 83), Вишневський (Колесник, 61)

Огляд матчу:

Київське "Динамо" в 11-му турі здобуло розгромну перемогу над одеським "Чорноморцем".

Перший гол "біло-синіх" у протистоянні з "моряками" забив Віктор Циганков, який реалізував пенальті на 25-й хвилині зустрічі.

У дебюті другого тайму гол Віталія Буяльського допоміг киянам подвоїти свою перевагу. Крапку в матчі поставив Владислав Ванат, який реалізував пенальті вже в компенсований до другого тайму час.

"Чорноморець" - "Динамо" - 0:3

Голи: Циганков, 25 пен, Буяльський, 48, Ванат, 90+6 пен

"Чорноморець": Непогодов, Селін (Салюк, 69), Джеймс, Білий, Путря, С. Кравченко (Войтіховський, 81), Політило (Плакса, 46), Кузик, Бобко (Наумець, 46), Брагару, Гладкий (Кубемба, 69)

"Динамо": Нещерет, Караваєв (Вівчаренко, 63), Попов (Сирота, 46), Забарний, Кендзьора (Н. Кравченко, 69), Сидорчук (Перріс, 80), Кабаєв (Гармаш, 46), Лонвейк, Буяльський, Циганков, Ванат

Попередження: Джеймс, 30, Кравченко, 33 – Лонвейк, 19, Сидорчук, 53

Огляд матчу:

Також в цей ігровий день криворізький "Кривбас" зустрічався з "Рухом". Гра проходила у Львові і завершилася перемогою "жовто-чорних" з рахунком 2:1.

Футболісти "Кривбасу" першими відкрили рахунок у поєдинку, відзначився Волошин, проте взяти очки команді Юрія Вернидуба так і не вдалося.

Голи Слюсара і Сапуги принесли вольову перемогу "Руху", а з нею і три очки.

"Рух" - "Кривбас" - 2:1

Голи: Слюсар, 53, Сапуга, 57 - Волошин, 48

"Рух": Паньків, Роман, Дідик, Слюсар, Лях, Довгий, Сапуга, Соломон-Отабор (Карабін, 85), Таллес (Федорчук, 78), Альваренга (Бойчук, 64), Климчук

"Кривбас": Сарнавський, Якимець (Понєдєльнік, 46), Ловрич, Стецков, Дібанго, Хомченовський, Татарков (Устименко, 67), Капич, Задерака (Микитишин, 67), Дебелко, Волошин (Банада, 88)

Попередження: Спауга, Роман, Лях - Дебелко, Стецков

Видалення: Сапуга (друга жовта)

Огляд матчу:

Перемога над "Чорноморцем" дозволила "Динамо" піднятися на 6-е місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі "біло-синіх" 16 набраних очок. "Дніпро-1" з 28 балами йде на першому місці.

Львівський "Рух" з 11 очками займає 10-е місце в чемпіонаті, "Минай" (9 очок) - 12-й. "Кривбас" за 10 матчів заробив 6 очок і займає 13-е місце, "Чорноморець" з 3 балами - останній.

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