Перемога дозволила "Зорі" вийти на друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

У суботу, 5 жовтня, в рамках 11-го туру чемпіонату України з футболу луганська "Зоря" в номінально домашньому матчі грала проти харківського "Металіста".

Гра проходила в Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського і завершилася з рахунком 3:2 на користь "Зорі".

Рахунок у грі був відкритий на 58-й хвилині, голом з пенальті відзначився Євген Підлепенець. На 72-й хвилині зустрічі "Зорі" вдалося зрівняти рахунок у матчі-гол забив В'ячеслав Чурко. Лише через дві хвилини "жовто-сині" знову повели в рахунку - гол у ворота господарів поля забив Сергій Панасенко.

Здавалося, що "Металіст" візьме три очки в цьому протистоянні, проте в кінцівці зустрічі все перевернулося з ніг на голову. На 89-й хвилині матчу Мішньов зрівняв рахунок у поєдинку, а на 90+3 хвилині гол Шахова приніс "Зорі" перемогу в протистоянні.

"Зоря" - "Металіст" - 3: 2

Голи: Чурко, 72, Мішньов, 89, Шахов, 90+3 - Підлепенець, 58, Панасенко, 74

"Зоря": Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Бражко, Русин, Булеца, Кирюханцев, Нагнійний

Запасні: Турбаєвський, Жилкін, Мішньов, Алібеков, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх, Михайленко, Шахов

"Металіст": Костик, Мізюк, Ралюченко, Романюк, Каплієнко, Танковський, Чідомере, Панасенко, Підлепенець, Картушов, Демченко

Запасні: Знавенко, Ярош, Багачанський, Порох, Шамич, Рязанський, Піко, Клименчук, Шопін

Огляд матчу:

У паралельному матчі "Олександрія" на своєму полі здобула розгромну перемогу над "Колосом".

У складі господарів поля по два голи забили Максим Третьяков і Сергій Рибалка, за "Колос" єдиний гол у матчі забив Павло Оріховський.

"Олександрія" - "Колос" - 4:1

Голи: Рибалка, 8, 69, Третьяков, 61, 73 - Оріховський, 53

"Олександрія": Білик, Бабогло, Мірошниченко, Дячук, Шулянський, Демченко, Цуріков, Рибалка, Ковалець, Калітвінцев, Третьяков

Запасні: Горох, Дришлюк, Волошин, Кожушко, Костишин, Скорко, Мартинюк, Копіна, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв

"Колос": Волинець, Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля, Мілько, Оріховський, Кузик, Смирний, Ільїн, Лисенко

Запасні: Фесюн, Гончеренко, Чорноморець, Золотов, Задоя, Богданов, Мякушко, Болбат, Ісаєнко, Безбородько, Попов

Перемога над "Металістом" дозволила "Зорі" піднятися на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі луганського клубу 22 набраних очки.

"Олександрія" з 20 очками займає четверту позицію, "Колос" з 15 балами йде на п'ятій сходинці. У "Металіста" за 10 зіграних матчів 14 набраних очок. Харків'яни залишилися на 7-й позиції в турнірній таблиці.

У наступному турі УПЛ "Зоря" зіграє проти "Інгульця", "Олександрія" поміряється силами з київським "Динамо", "Колос" зустрінеться з "Дніпром-1", а "Металіст" у харківському дербі зіграє проти "Металіста-1925".

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