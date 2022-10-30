"Динамо" впевнено обіграло "Кривбас" у 10-му турі УПЛ.

У неділю, 30 жовтня, в рамках 10-го туру чемпіонату України з футболу були зіграні три поєдинки.

"Дніпро-1" у номінально домашньому матчі здобув перемогу над одеським "Чорноморцем" з рахунком 1:0.

Єдиний гол у складі команди Олександра Кучера на 23-й хвилині зустрічі забив Олександр Піхальонок.

Зазначимо, в поточному сезоні чемпіонату України "Дніпро-1" не зазнав жодної поразки. Підопічні Олександра Кучера здобули 8 перемог і один раз зіграли внічию.

"Дніпро-1" - "Чорноморець" - 1:0

Гол: Піхальонок, 23

"Дніпро-1": Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Амаш (Когут, 78), Бабенко, Рубчинський, Піхальонок (Балулі, 85), Назаренко, Довбик

"Чорноморець": Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Селін (Салюк, 74), Путря (Штогрін, 85), Кравченко, Політило (Кубемба, 85), Брагару, Бобко (Плакса, 85), Бадібанга (Наумець, 43), Гладкий

Попередження: Сваток, 20, Сарапій, 72 – Бадібанга, 40, Гладкий, 43

Огляд матчу:

В іншому матчі цього туру УПЛ харківський "Металіст" на виїзді не зміг утримати перемогу в грі проти ФК "Львів".

"Жовто-сині" відкрили рахунок на 9-й хвилині гри завдяки голу Максима Прядуна. Однак у другому таймі форвард "Металіста" став антигероєм, адже отримав червону картку і залишив свою команду грати в меншості.

Отримавши перевагу, львівський колектив створив кілька моментів, один з яких реалізував Ременяк. Завдяки цьому голу "Львів" уникнув поразки.

"Львів" - "Металіст" - 1:1

Голи: Прядун, 9 - Ременяк, 78

"Львів": Ілюющенков, Муравський, Васильєв, Нікітюк, Мільченко, Крушинський, Мишенко, Грисьо, Полегенько, Бугай, Нич

"Металіст": Костик, Каплієнко, Порох, Мізюк, Шопін, Чайковський, Танковський, Демченко, Картушов, Підлепенець, Прядун

Видалення: Прядун, 61

Огляд матчу:

У заключному матчі ігрового дня київського "Динамо" на своєму полі обіграло криворізький "Кривбас" з рахунком 3:1.

Голами у складі киян відзначилися Владислав Ванат на 20-й хвилині гри та Віталій Буяльський на 22-й і 59-й хвилинах. Єдиний гол "Кривбасу" забив Дебелко в компенсований до першо тайму час.

"Динамо" - "Кривбас" - 3:1

Голи: Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 - Дебелко, 45+1

"Динамо": Нещерет, Караваєв (Вівчаренко, 64), Попов, Забарний, Тимчик (Кендзьора, 64), Сидорчук, Гармаш (Лонвейк, 71), Кабаєв (Перріс, 64), Циганков, Буяльський (Шепелєв, 82), Ванат

"Кривбас": Сарнавський, Якимець, Ловрич, Семенов, Дібанго, Капич, Хомченовський, Задерака (Микитишин, 71), Банада( Шевченко, 71), Татарков, Дебелко

Повний матч:

Після 10-ти турів "Дніпро-1" займає першу сходинку в турнірній таблиці з 25 очками в активі. "Металіст" зіграв 9 матчів, в яких заробив 14 очок і займає 5-е місце. Київське "Динамо" піднялося на дві сходинки і тепер займає 7-е місце з 13 балами.

"Кривбас" і "Львів" мають у своєму активі по 6 очок і займають 13-е і 14-е місця відповідно. Одеський "Чорноморець" йде на 16-му місці, набравши всього 3 бали.

Турнірна таблиця УПЛ

Українська Прем'єр-ліга 2022-2023: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 серпня. Чемпіонат проводиться в 32-й раз в історії.

Чемпіонський титул в цьому сезоні захищає "Шахтар".

У гонці бомбардирів лідирує хавбек "Динамо" Віталій Буяльський - 7 голів. У форварда "Металіста" Максима Прядуна і нападника "Дніпра-1" Артема Довбика - по 6 забитих голів.

Цього сезону в УПЛ грають 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір відновиться 4 березня 2023 року.

Участь у новому сезоні УПЛ не змогли прийняти чернігівська "Десна" та "Маріуполь". З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".

Всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходять без глядачів.

Вас також можуть зацікавити новини: