"Дніпро-1" переміг "Аполлон" у п'ятому турі Ліги конференцій.

У четвер, 27 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги конференцій "Дніпро-1" приймав кіпрський "Аполлон".

Номінально домашній для дніпрян матч проходив у словацькому Кошице і завершився перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку на 39-й хвилині на свій рахунок записав Олександр Піхальонок. Хавбек збірної України завдав приголомшливого удару з-за меж штрафного майданчика під дальню штангу, з яким не зміг впоратися воротар суперника.

Відео дня

"Дніпро-1" - "Аполлон" - 1:0

Гол: Піхальонок, 39

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш, Рубчинський (Когут, 70), Бабенко, Танчик (Кононов, 82), Піхальонок (Логінов, 86), Назаренко (Бузанелло, 86), Довбик

Аполлон: Йованович, Кабрал (Жраді, 80), Кірьяку, Йованович, Алесамі, Колль, Шполярич (Хаммас, 68), Піттас, Онженда (Дабо, 68), Йостен (Ва, 68), Хенті (Дігіні, 68)

Попередження: Йованович, Дігіні

Видалення: Жраді, 88 (груба гра)

Огляд матчу:

Перемога над "Аполлоном" дозволила команді Олександра Кучера достроково оформити вихід в плей-офф Ліги конференцій. Більш того, український клуб ще може зайняти перше місце в своїй групі і отримати пряму путівку в 1/8 фіналу турніру, якщо в останньому турі зможе обіграти "АЗ".

За п'ять зіграних турів "Дніпро-1" набрав 10 очок і займає друге місце в групі Е. Перший рядок за нідерландським "АЗ Алкмаар" - 12 очок. На третьому місці розташувався "Аполлон" з 4 балами, а на останньому "Вадуц" - 2 бали.

Поєдинок шостого туру Ліги конференцій "АЗ Алкмаар" - "Дніпро-1" запланований на 3 листопада.

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