Перемога над "Аполлоном" дозволить "Дніпру-1" вийти в плей-офф турніру.

У четвер, 27 жовтня, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє проти кіпрського клубу "Аполлон".

Номінально домашній поєдинок "Дніпро-1" проведе в словацькому місті Кошице. Обслужить поєдинок португальська бригада суддів на чолі з Антоніу Нобре. Допомагати йому будуть асистенти Педру Рібейру і Нелсон Перейра.

Для команди Олександра Кучера цей поєдинок може стати ключовим, адже якщо "Дніпро-1" здобуде перемогу в майбутній зустрічі, то гарантує собі єврокубкову весну, і тоді в заключному турі буде вирішальна битва з нідерландським "АЗ" за перше місце і прямий вихід в 1/8 фіналу турніру.

Відео дня

У поточному розіграші Ліги конференцій команда Олександра Кучера стартувала з поразки від нідерландського "АЗ" (0:1), потім була нічия з "Вадуцом" (2:2) і перемога над "Аполлоном" (3:1). У четвертому турі дніпряни в компенсований час вирвали перемогу над "Вадуцем" (2:1).

"Аполлон" у першому турі групового раунду Ліги конференцій зіграв у безгольову нічию з "Вадуцом" (0:0), а потім послідували поразки від "Дніпра-1"(1:3) і "АЗ" (2:3). У четвертому турі "Аполлону" вдалося взяти реванш у нідерландського клубу (1:0) і продовжити боротьбу за друге місце в квартеті. У грі проти "Дніпра-1" кіпріотів влаштує тільки перемога, в іншому випадку матч останнього туру проти "Вадуца" вже не матиме ніякого турнірного значення.

Дніпро-1 - Аполлон: прогноз

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку українську команду. Так, на перемогу "Дніпра-1" аналітики дають коефіцієнт 1,98, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,45, а перемога "Аполлона" - 3,85.

Згідно з прогнозами букмекерів, найбільш ймовірними результатами матчу вважаються: нічия 1:1 (коефіцієнт - 7,10) або мінімальна перемога команди Олександра Кучера з рахунком 1:0 (Коефіцієнт - 7,40).

На гол "Дніпра-1" в матчі проти "Аполлона" приймаються ставки з коефіцієнтом - 1,22. Коефіцієнт на гол господарів поля - 1,47.

Дніпро-1 - Аполлон: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч Ліги конференцій між "Дніпром-1" і кіпрським клубом "Аполлон" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дніпро-1 - Аполлон: перед матчем

За 4 зіграних тури "Дніпро-1" набрав 7 очок і займає друге місце в турнірній таблиці групи Е. "Аполлон" з 4 балами йде на третій сходинці. Лідирує в квартеті нідерландський "АЗ", в активі якого 9 очок, на останній сходинці йде "Вадуц" - 2 бали.

Перед грою проти "Аполлона", команда Олександра Кучера здобула перемогу в матчі 9-го туру УПЛ проти "Металіста" (1:0). Після 9-ти турів "Дніпро-1" лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи "Шахтар" на три бали.

"Аполлон" в чемпіонаті Кіпру напередодні зустрічі з дніпрянами сенсаційно втратив очки в грі з "Олімпією" з Нікосії (1:1). Після 8-ми турів "біло-сині" займають 4-й рядок у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на п'ять балів.

У грі проти "Аполлона" Олександр Кучер не зможе розраховувати на Валерія Лучкевича, який отримав травму і Емільяно Пуріту.

Вас також можуть зацікавити новини: