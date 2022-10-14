"Дніпро-1" вирвав перемогу в компенсований час у грі проти "Вадуца".

У четвер, 13 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги конференцій відбулася зустріч "Вадуца" і "Дніпра-1".

Гра проходила в Ліхтенштейні і завершилася тріумфом українського колективу з рахунком 2:1.

У першому таймі Яніс Амаш вивів команду Олександра Кучера вперед, проте п'ятьма хвилинами потому господарі поля зрівняли рахунок. Тільки в доданий арбітром час до другого тайму перемогу для "Дніпра-1" вирвав Артем Довбик.

Відео дня

"Вадуц" - "Дніпро-1" - 1:2

Голи: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 90+2

"Вадуц": Бухель, Фер (Ульріх, 46), Ісік, Джемайлі, Йодіс, Гайіч, Хадзі (Сасере, 66), Фоссо (Гасслер, 66), Добрас, Джокіч (Зуттер, 86), Растодер (Чічік, 76)

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш, Бабенко (Рубчинський, 76), Піхальонок (Когут, 82), Гуцуляк (Танчик, 60), Балулі (Громов, 60), Бланко (Горбунов, 82), Довбик

Попередження: Фоссо - Бабенко, Громов, Рубчинський, Валеф, Танчик

Огляд матчу:

Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер прокоментував після матчу гру своїх підопічних у поєдинку проти "Вадуца".

"Валідол, та ще який! Важка гра, звичайно, вийшла. У першому таймі все непогано виходило до забитого гола. Але швидко пропустили. У другому таймі було занадто багато браку, особливо при виході з оборони. Дуже часто обрізалися, і через це було багато моментів біля наших воріт.

"Вадуц" - агресивна команда, і вона дуже добре зіграла, у них були моменти, але ми забили дуже потрібний гол, завоювали три очки, це дуже радує, адже залишаємося конкурентоспроможними в турнірній боротьбі", - сказав Кучер на прес-конференції.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи кіпрський "Аполлон" сенсаційно переміг на своєму полі лідера квартету Е - нідерландський "АЗ Алкмаар" (1:0).

Вадуц - Дніпро-1: після матчу

У першому турі "Дніпро-1" грав проти нідерландського клубу "АЗ Алкмаар". Поєдинок завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу з рахунком 1:0. "Вадуц" у стартовому турі Ліги конференцій зіграв внічию проти кіпрського "Аполлона" (0:0).

У 2-му турі дніпряни перемогли "Аполлон" (3:1), а "Вадуц" програв проти "АЗ Алкмаар" (4:1).

У третьому турі "Вадуц" і "Дніпро-1" несподівано зіграли внічию 2:2. Голами у складі українського клубу відзначилися Артем Довбик та Олександр Піхальонок.

Підопічні Олександра Кучера після чотирьох турів з 7 балами займають друге місце в турнірній таблиці групи Е. Лідирує в квартеті нідерландський "АЗ" - 9 очок. "Вадуц" з 2 очками займає останнє місце, "Аполлон" з 4 балами - третій.

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