"Дніпро-1" набрав свої перші очки в груповому раунді Ліги конференцій.

У четвер, 15 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги конференцій УЄФА "Дніпро-1" грав проти кіпрського клубу "Аполлон".

Зустріч проходила на стадіоні "ГСП" в Нікосії і завершилася тріумфом українського клубу.

Обслуговувала цей матч угорська бригада арбітрів. Головний суддя - Адам Фаркаш. Асистенти - Болаж Серт і Пітер Карай. Четвертий суддя - Бенце Чонко.

Відео дня

Футболісти "Дніпра-1" відкрили рахунок у грі на 11-й хвилині. Валентин Рубчинський записав гол собі в актив після передачі Артема Довбика. Потім, на 26-й хвилині підопічні Олександра Кучера подвоїли свою перевагу. Цього разу з передачі Рубчинського забив вже сам Довбик. Під завісу першого тайму, на 45-й хвилині, Артем Довбик оформив дубль, відзначившись з передачі бусанелло.

У другому таймі "Аполлону" вдалося скоротити відставання в рахунку. На 58-й хвилині забив Піттас.

"Аполлон" - "Дніпро-1" - 1:3

Голи: Піттас, 58 - Рубчинський, 11, Довбик, 26, 45

Відео голів:

Додамо, що в іншому матчі цієї групи нідерландський "АЗ Алкмаар" обіграв "Вадуц" (4:1).

Нагадаємо, в першому турі "Дніпро-1" грав проти нідерландського клубу "АЗ Алкмаар". Поєдинок завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу з рахунком 1:0. "Аполлон" у стартовому турі Ліги конференцій зіграв внічию проти "Вадуца" (0:0).

Таким чином, після двох турів у "Дніпра-1" 3 набраних очки. Команда Олександра Кучера йде на другій позиції в групі Е. Перше місце займає "АЗ" з 6 балами. По одному очку у "Вадуца" і "Аполлона".

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