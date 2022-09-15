Команда Олександра Кучера зіграє матч другого туру Ліги конференцій.

У четвер, 15 вересня, в рамках другого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє проти кіпрського "Аполлона". Гра пройде на стадіоні "ГСП" в Нікосії.

Обслужить цю зустріч угорська бригада арбітрів. Головний суддя - Адам Фаркаш. Асистенти - Болаж Серт і Пітер Карай. Четвертий суддя - Бенце Чонко.

У першому турі "Дніпро-1" грав проти нідерландського клубу "АЗ Алкмаар". Поєдинок завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу з рахунком 1:0. "Аполлон" у стартовому турі Ліги конференцій зіграв внічию проти "Вадуца" (0:0).

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Аполлон - Дніпро-1: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч Ліги конференцій групи Е між "Аполлоном" і "Дніпром-1" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 19:45 за київським часом.

Аполлон - Дніпро-1: прогноз

"Аполлон" є фаворитом майбутнього поєдинку за версією букмекерів. Перемога кіпріотів оцінюється коефіцієнтом 1.89. На перемогу "Дніпра-1" букмекери дають коефіцієнт - 4.3. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3.65.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 6,90.

Нагадаємо, "Дніпро-1" стартував у нинішньому сезоні в кваліфікації Ліги Європи. У раунді плей-оф команда Олександра Кучера не змогла пройти кіпрський клуб АЕК і вилетіла в ЛК (1:2 в Кошице, 0:3 в Ларнаці).

У чемпіонаті України "Дніпро-1" грає більш ефективно. У першому турі вони розгромили київське "Динамо" (3:0), а в другому розібралися з "Вересом" (2:0), а в третьому розбили "Металіст-1925" (3:0). Таким чином, за три тури УПЛ команда Олександра Кучера набрала максимум очок, при цьому не пропустивши жодного гола.

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