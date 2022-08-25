"Дніпро-1" програв обидва матчі кіпрському клубу АЕК у кваліфікації Ліги Європи.

У четвер, 25 серпня, "Дніпро-1" зіграв матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти кіпрського клубу АЕК Ларнака. Поєдинок завершився розгромною поразкою української команди з рахунком 0:3.

Матч проходив у місті Ларнака на стадіоні "АЕК Арена". Обслуговував зустріч італійський рефері Давіде Масса.

Рахунок у грі відкрили господарі поля на 21-й хвилині, відзначився Адам Дюрчо. На 45-й хвилині матчу футболісти кіпрського клубу подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Рафи Лопеша.

У другому таймі на 78-й хвилині Енглезу забив третій гол у ворота "Дніпра-1".

АЕК Ларнака - "Дніпро-1" - 3:0

Голи: Дюрчо, 21, Рафа Лопеш, 45, Енглезу, 78

АЕК Ларнака: Пірич, Енглезу (Бруну Гама, 87), Гонсалес, Мілічевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дюрчо (Наум, 83), Альтман (Гарсія, 74), Фараж (Мамас, 74), Лопеш (Олатунджи, 74).

"Дніпро-1": Валеф, Бузанелло, Логінов (Рубчинський, 73), Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Піхальонок, Гуцуляк (Назаренко, 58), Громов (Когут, 69), Довбик

Відео голів:

Нагадаємо, перший матч команди зіграли тиждень тому в словацькому місті Кошице, де "Дніпро-1" вимушено грає свої домашні ігри Ліги Європи. Поєдинок завершився перемогою клубу АЕК Ларнака з рахунком 2:1.

Таким чином, АЕК здолав "Дніпро-1" за сумою двох ігор із загальним рахунком 5:1 і вийшов до групового етапу Ліги Європи УЄФА. "Дніпро-1" продовжить свої виступи на груповій стадії Ліги конференцій.

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