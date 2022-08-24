Перший матч завершився перемогою кіпрського клубу.

У четвер, 25 серпня, в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи АЕК Ларнака зіграє матч-відповідь проти "Дніпра-1".

Матч пройде в місті Ларнака на стадіоні "АЕК Арена". Обслужить зустріч італійський рефері Давіде Масса.

Перший матч команди зіграли тиждень тому в словацькому місті Кошице, де "Дніпро-1" вимушено грає свої домашні ігри Ліги Європи. Поєдинок завершився перемогою кіпрського клубу з рахунком 2:1.

Після фіаско в першій грі перед "Дніпром-1" зараз стоїть дуже важке завдання. АЕК не такий простий суперник, як могло здатися після жеребкування.

У нинішньому сезоні в єврокубках підопічні Хосе Луїса Олтри ще не програвали в ігровий час. У кваліфікації Ліги чемпіонів кіпріоти двічі зіграли внічию (з рахунком 1:1) з данським "Мідтьюлландом", але поступилися жителям півночі в серії пенальті - 3:4. Після цього клуб з Ларнаки пройшов у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи сербський "Партизан" (2:1 - на своєму полі, 2:2 - на виїзді).

АЕК Ларнака - Дніпро-1: прогноз

Букмекери вважають фаворитом цієї зустрічі господарів поля. Так, коефіцієнт на перемогу кіпріотів оцінюється в 1,96. Нічия - 3,60. Перемога дніпрян, у свою чергу, дорівнює 3,80.

Аналітики не вірять в прохід "Дніпра-1" в наступну стадію ЛЄ. Так, коефіцієнт на вихід підопічних Олександра Кучера в груповий раунд Ліги Європи становить аж 6,50. При цьому, на прохід кіпріотів коефіцієнт – 1,11.

АЕК Ларнака - Дніпро-1: трансляція

У прямому ефірі в Україні матч "Дніпра-1" в Лізі Європи покаже телеканал "2+2". Початок гри о 19:00 за київським часом.

Крім того, поєдинок АЕК - "Дніпро-1" можна буде подивитися на Київстар ТБ. Також цей матч можна подивитися в записі на платформі.

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Нагадаємо, переможець протистояння вийде в груповий раунд Ліги Європи, а команда, що програла, відправиться на цю ж стадію, але в Лігу конференцій.

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