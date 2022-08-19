"Дніпро-1" не зміг впоратися з АЕКом у першій грі кваліфікації Ліги Європи.

У четвер, 18 серпня, відбувся перший поєдинок плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи між "Дніпром-1 "і клубом АЕК з міста Ларнака.

Номінально домашній для "Дніпра-1" поєдинок проходив у словацькому місті Кошице і завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 2:1.

Кіпрський клуб у першому таймі забив двічі. Спочатку Альтман швидше за всіх підібрав м'яч у штрафному майданчику дніпрян і завдав точного удару в кут. Потім голкіпер української команди Валеф допустив грубу помилку, невдало вийшовши на м'яч при подачі кутового, в результаті Мілічевичу залишилося просто вразити порожні ворота.

У другому таймі "Дніпро-1" створив кілька моментів, проте забити вдалося лише на 90-й хвилині. Сваток замкнув подачу з кутового, що дозволило відіграти один м'яч перед грою у відповідь.

"Дніпро-1" - АЕК Ларнака - 1:2

Голь: Сваток, 90 - Альтман, 16, Мілічевіч, 30

"Дніпро-1": Макс Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло, Когут (Громов, 46), Сарапій, Пуріта (Назаренко, 61), Піхальонок, Бланко, Довбик

АЕК: Тумбас, Росалес, Мілічевіч, Гонсалес, Енлезу (Касас, 59), Оєр, Альтман, Луїш Густаву (Мамас, 86), Фараж (Бруну Гама, 66), Лопеш (Ромо, 58), Дьюрчо (Трічковскі, 86)

Попередження: Сарапій - Луїш Густаву, Какас

Видалення: Сарапій, 95

Огляд матчу:

Для "Дніпра-1", який був заснований в 2017-му році, це була дебютна гра в єврокубках. Крім того, ця гра також стала офіційним дебютом Олександра Кучера на посаді тренера "Дніпра-1".

Матч-відповідь "Дніпро-1" і АЕК зіграють в Ларнаці 25 серпня. Переможець протистояння вийде в груповий раунд Ліги Європи, а програла команда відправиться на цю ж стадію, але в Лігу конференцій.

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