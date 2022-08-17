"Дніпро-1" зіграє свій перший в історії поєдинок у єврокубках.

У четвер, 18 серпня, "Дніпро-1" зіграє перший матч проти кіпрського клубу АЕК в рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Номінально домашній для "Дніпра-1" поєдинок пройде в словацькому місті Кошице, де базуватиметься клуб УПЛ через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Обслужить зустріч німецька бригада арбітрів. Головним суддею буде Тобіас Штілер. Його помічниками будуть Едуард Бейтінгер і Крістіан Гіттельманн. 4-й арбітр - Мартін Петерсен.

Для "Дніпра-1", який був заснований в 2017-му році, це буде дебютна гра в єврокубках. Крім того, ця гра також стане офіційним дебютом Олександра Кучера на посаді тренера "Дніпра-1", який змінив на цій посаді хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча.

Дніпро-1 - АЕК Ларнака: прогноз

Букмекери віддають мінімальну перевагу "Дніпру-1" в номінально домашній грі. На перемогу українського клубу можна поставити з коефіцієнтом 2,50, на нічию – 3,25, А на перемогу футбольного клубу АЕК – 2,90.

Прохід в наступну стадію турніру підопічних Олександра Кучера за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 2,35, а кіпріотів – 1,59.

Дніпро-1 - АЕК Ларнака: трансляція

У прямому ефірі в Україні дебютний матч у єврокубках "Дніпра-1" покаже телеканал "2+2". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Крім того, поєдинок "Дніпро-1" - АЕК можна буде подивитися на Київстар ТБ. Також цей матч можна подивитися в записі на платформі.

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Нагадаємо, матч-відповідь "Дніпро-1" і АЕК зіграють в Ларнаці 25 серпня. Переможець протистояння вийде в груповий раунд Ліги Європи, а програла команда відправиться на цю ж стадію, але в Лігу конференцій.

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