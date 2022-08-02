У вівторок, 2 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, починаючи з цієї стадії в боротьбу вступає формальний бронзовий призер минулого сезону УПЛ - "Дніпро-1".
Згідно з результатами жеребкування, суперником команди Олександра Кучера в плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи стане переможець пари АЕК Ларнака (Кіпр) - "Партизан" (Сербія).
Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи
- "Дніпро-1" (Україна) – переможець АЕК Ларнака (Кіпр) / "Партизан" (Сербія)
- "Гент" – (Бельгія) - "Омонія" (Кіпр)
- "Аустрія" (Австрія) – Переможець "Фенербахче" (Туреччина) / "Словацко" (Чехія)
- Переможець "Лінфілд" (Північна Ірландія) / "Цюріх" (Швейцарія) – "Хартс" (Шотландія)
- Переможець "Марібор" (Словенія) / ХІК (Фінляндія) – "Сількеборг" (Данія)
- Переможець "Мальме" (Швеція) / "Дюделанж" (Люксембург) - "Сівасспор" (Туреччина)
- Програвший "Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Угорщина) – Переможець "Шемрок Роверс" (Ірландія) / "Шкупі" (Пн. Македонія)
- Програвший "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) / "Аполлон" Лімассол ( Кіпр) - Переможець "Олімпіакос" (Греція) / "Слован" (Словаччина)
- Програвший "Црвена Звєзда" (Сербія) / "Пюнік" (Вірменія) – Програвший "Шериф" (Молдова) / "Вікторія" Пльзень (Чехія)
- Програвший "Лудогорець" (Болгарія) / "Динамо" Загреб (Хорватія) – програвший "Буде-Глімт" (Норвегія) / "Жальгіріс" Вільнюс (Литва)
Додамо, що матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 18 і 25 серпня.
Якщо "Дніпро-1" переможе свого суперника в раунді плей-офф, то вийде в груповий етап Ліги Європи. У разі поразки продовжить виступи на груповому етапі Ліги конференцій. Жеребкування групових етапів єврокубків заплановане на 26 серпня.
Раніше УНІАН повідомляв, що свого потенційного суперника в плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів дізналося київське "Динамо".