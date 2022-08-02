Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

У вівторок, 2 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, починаючи з цієї стадії в боротьбу вступає формальний бронзовий призер минулого сезону УПЛ - "Дніпро-1".

Згідно з результатами жеребкування, суперником команди Олександра Кучера в плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи стане переможець пари АЕК Ларнака (Кіпр) - "Партизан" (Сербія).

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи

"Дніпро-1" (Україна) – переможець АЕК Ларнака (Кіпр) / "Партизан" (Сербія)

"Гент" – (Бельгія) - "Омонія" (Кіпр)

"Аустрія" (Австрія) – Переможець "Фенербахче" (Туреччина) / "Словацко" (Чехія)

Переможець "Лінфілд" (Північна Ірландія) / "Цюріх" (Швейцарія) – "Хартс" (Шотландія)

Переможець "Марібор" (Словенія) / ХІК (Фінляндія) – "Сількеборг" (Данія)

Переможець "Мальме" (Швеція) / "Дюделанж" (Люксембург) - "Сівасспор" (Туреччина)

Програвший "Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Угорщина) – Переможець "Шемрок Роверс" (Ірландія) / "Шкупі" (Пн. Македонія)

Програвший "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) / "Аполлон" Лімассол ( Кіпр) - Переможець "Олімпіакос" (Греція) / "Слован" (Словаччина)

Програвший "Црвена Звєзда" (Сербія) / "Пюнік" (Вірменія) – Програвший "Шериф" (Молдова) / "Вікторія" Пльзень (Чехія)

Програвший "Лудогорець" (Болгарія) / "Динамо" Загреб (Хорватія) – програвший "Буде-Глімт" (Норвегія) / "Жальгіріс" Вільнюс (Литва)

Додамо, що матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 18 і 25 серпня.

Якщо "Дніпро-1" переможе свого суперника в раунді плей-офф, то вийде в груповий етап Ліги Європи. У разі поразки продовжить виступи на груповому етапі Ліги конференцій. Жеребкування групових етапів єврокубків заплановане на 26 серпня.

Раніше УНІАН повідомляв, що свого потенційного суперника в плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів дізналося київське "Динамо".

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