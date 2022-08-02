У вівторок, 2 серпня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
У цьому раунді потенційно може взяти участь київське "Динамо", якщо обіграє в третьому раунді відбору за сумою двох матчів австрійський "Штурм".
Згідно з результатами жеребкування, потенційним суперником "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів стане переможець пари "Бенфіка"(Португалія) / "Мітьюлланд" (Данія).
Результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Шлях представників ліг
- "Динамо" Київ (Україна) / "Штурм" (Австрія) - "Бенфіка" (Португалія) / "Мітьюлланд" (Данія)
- "Уніон" Сент-Жілуаз (Бельгія) / Рейнджерс (Шотландія) - "Монако" (Франція) / ПСВ (Нідерланди)
Шлях чемпіонів
- "Копенгаген" (Данія) - "Трабзонспор" (Туреччина)
- "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) / "Аполлон" Лімасол (Кіпр) - "Црвена Звезда" (Сербія) / "Пюнік" (Вірменія)
- "Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Угорщина) - "Шериф" (Молдова) / "Вікторія" (Чехія)
- "Буде-Глімт" (Норвегія) / "Жальгіріс" (Литва) - "Лудогорець" (Болгарія) / "Динамо" Загреб (Хорватія)
Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 16-17 серпня і 23-24 серпня.
Відзначимо, що якщо "Динамо" програє "Штурму", то продовжить єврокубковий сезон в груповому етапі Ліги Європи.
Перший матч "Динамо" проти "Штурму" запланований на 3 серпня, початок – о 21:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 9 серпня в Австрії на клубному стадіоні "Штурма" – "Меркур-Арена".