"Динамо" знову може зустрітися з "Бенфікою" в Лізі чемпіонів.

У вівторок, 2 серпня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У цьому раунді потенційно може взяти участь київське "Динамо", якщо обіграє в третьому раунді відбору за сумою двох матчів австрійський "Штурм".

Згідно з результатами жеребкування, потенційним суперником "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів стане переможець пари "Бенфіка"(Португалія) / "Мітьюлланд" (Данія).

Результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях представників ліг

"Динамо" Київ (Україна) / "Штурм" (Австрія) - "Бенфіка" (Португалія) / "Мітьюлланд" (Данія)

"Уніон" Сент-Жілуаз (Бельгія) / Рейнджерс (Шотландія) - "Монако" (Франція) / ПСВ (Нідерланди)

Шлях чемпіонів

"Копенгаген" (Данія) - "Трабзонспор" (Туреччина)

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) / "Аполлон" Лімасол (Кіпр) - "Црвена Звезда" (Сербія) / "Пюнік" (Вірменія)

"Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Угорщина) - "Шериф" (Молдова) / "Вікторія" (Чехія)﻿

"Буде-Глімт" (Норвегія) / "Жальгіріс" (Литва) - "Лудогорець" (Болгарія) / "Динамо" Загреб (Хорватія)

Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 16-17 серпня і 23-24 серпня.

Відзначимо, що якщо "Динамо" програє "Штурму", то продовжить єврокубковий сезон в груповому етапі Ліги Європи.

Перший матч "Динамо" проти "Штурму" запланований на 3 серпня, початок – о 21:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 9 серпня в Австрії на клубному стадіоні "Штурма" – "Меркур-Арена".

Вас також можуть зацікавити новини: