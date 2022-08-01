"Динамо" є фаворитом першого матчу з австрійським клубом.

У середу, 3 серпня, київське "Динамо" у рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти австрійського "Штурму".

Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено зіграють у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

Як стало відомо напередодні, починаючи з цього сезону на матчах цієї стадії ЛЧ буде задіяна система відеоповторів для допомоги арбітрам (VAR).

Судити перший матч "Динамо" проти "Штурму" буде бригада арбітрів з Франції. Головним рефері виступить Франсуа Летесьє. Допомагати йому будуть співвітчизники Сіріль Мюньє і Меді Рамуні, роль четвертого рефері виконає Жеремі Стінат. За роботою VAR буде стежити П'єр Гаюст.

Підопічні Мірчі Луческу у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів протистояли турецькому "Фенербахче". Перший матч "біло-сині" також грали в Польщі і зіграли внічию 0:0. У повторній грі в Стамбулі, незважаючи на статус андердога, киянам вдалося здобути потрібний результат і вийти в наступний раунд. В основний час гра завершилася з рахунком 1:1 і результат протистояння вирішився в екстра-таймі. Переможний гол "Динамо" забив Олександр Караваєв.

Дуель проти "Фенербахче" показала, що "Динамо" досить якісно може оборонятися і добре грає від оборони, на контратаках. Однак, протистояння з турецьким грандом показало і головну проблему киян, а саме, гру в атаці. "Динамо" дуже не вистачає хорошого нападника, який міг би завершувати атаки і постійно тримати в напрузі оборону суперника. За дві гри з "Фенербахче" підопічним Луческу вдалося нанести в площину воріт суперника лише п'ять ударів. Дуже погані показники. При цьому, всі ці удари були нанесені в другій грі, в першій же було 0 ударів в площину.

Про проблему "Динамо" в атаці говорив і колишній наставник киян Йожеф Сабо. Напередодні гри з "Фенербахче" він акцентував увагу на тому, що зараз в команді Луческу нікому забивати голи. Артем Бесєдін не був ніколи видатним страйкером, а Циганков і Буяльський знаходяться зараз не в своїй найкращій формі.

Чи зможе румунський фахівець знайти рішення цієї проблеми до гри зі "Штурмом"? Це досить складне питання. Зараз "Динамо" зі зрозумілих причин не може якісно попрацювати на трансферному ринку, тому доводиться вибирати з тих гравців, які є зараз у розпорядженні Луческу. Ймовірно, саме з цієї причини зараз "Динамо" грає більше від оборони, намагаючись здобути результат завдяки якісним виходам у контратаки. Це дало в підсумку результат в дуелі з "Фенербахче". Чи вийде зі "Штурмом", дуже скоро стане відомо.

Динамо - Штурм: прогноз

У майбутній зустрічі букмекери бачать фаворитом "Динамо". Так, ставки на перемогу номінальних господарів поля букмекери приймають з коефіцієнтом 2,25, на нічию - 3,20. На виграш "Штурму" в першій грі приймаються ставки з коефіцієнтом 3,30.

Що стосується прогнозу на фаворита двоматчевого протистояння, то тут картина трохи інша. Букмекери вважають, що у "Штурма" більше шансів на підсумковий успіх. На прохід австрійців до наступного раунду кваліфікації приймаються ставки з коефіцієнтом 1,86. Підсумковий успіх "Динамо" у двоматчевій дуелі оцінений коефіцієнтом 2,01.

Дивіться цей і наступні матчі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів на Київстар ТБ.

Промокод UNIANSPORTS надасть безкоштовний доступ на 7 днів до платформи "Київстар ТБ". Активувати його дуже просто: завантажити додаток "Київстар ТБ" за посиланням https://kyivstar.page.link/J46M. Зайти в додаток, ввести свій номер телефону і пароль, який прийде в SMS. Перейти в розділ "Профіль", натиснути "Введення промокоду" і ввести промокод UNIANSPORTS.

Додамо, що переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку в груповий етап битиметься з переможцем дуелі "Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) або "Бенфіка" (Португалія) – "Мітьюлланд" (Данія). Команда, що програла, в свою чергу, потрапить в груповий етап Ліги Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: