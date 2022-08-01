Вперше на матчах 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів працюватиме система VAR.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про те, що вперше в історії на матчах третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів буде задіяна система відеоповторів для допомоги арбітрам (VAR).

Про це повідомила прес-служба організації.

Таким чином, система VAR буде працювати на матчі київського "Динамо" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому підопічні Мірчі Луческу зіграють проти австрійського "Штурму".

Перший матч "Динамо" зіграє проти "Штурму" в середу, 3 серпня, в польському місті Лодзь. Номінально домашній матч український клуб змушений грати в Польщі через повномасштабну війну, яку почала РФ в Україні.

Судити перший матч проти "Штурму" буде бригада арбітрів з Франції. Головним рефері виступить Франсуа Летесьє. Допомагати йому будуть співвітчизники Сіріль Мюньє і Меді Рамуні, роль четвертого рефері виконає Жеремі Стінат. За роботою VAR буде стежити П'єр Гаюст.

Нагадаємо, в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" здолало "Фенербахче". Перший матч команди зіграли внічию 0:0, а у повторній грі в Стамбулі кияни здобули перемогу в додатковий час з рахунком 2:1.

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