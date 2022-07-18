Відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У понеділок, 18 липня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У цьому раунді може взяти участь київське "Динамо", якщо обіграє в другому раунді відбору за сумою двох матчів турецький "Фенербахче".

Згідно з результатами жеребкування, потенційним суперником "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів став "Штурм" (Австрія).

Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях представників ліг

"Монако" - ПСВ (Нідерланди)

"Динамо" (Київ, Україна) / "Фенербахче" (Туреччина) - "Штурм" (Австрія)

"Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія) / АЕК Ларнака (Кіпр)

Шлях чемпіонів

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) / "Олімпіакос" (Греція) - "Аполлон" Лімасол (Кіпр)

"Карабах" (Азербайджан) / "Цюріх" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина) / "Слован" (Словаччина)

"Лудогорець" (Болгарія) / "Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Динамо" Загреб / "Шкупі" (Пн.Македонія)﻿

"Марібор" (Словенія) / "Шериф" (Молдова) - ХІК (Фінляндія) / "Вікторія" Пльзень (Чехія)

"Лінфілд" (Пн.Ірландія) / "Буде-Глімт" (Норвегія) - "Жальгіріс" (Литва) / "Мальме" (Швеція)

"Пюнік" (Вірменія) / "Дюделанж" (Люксембург) - "Црвена Звєзда" (Сербія)

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 2-3 серпня і 9-10 серпня.

Перший матч проти "Штурму" київський клуб зіграє на своєму полі, а поєдинок у відповідь пройде в Австрії.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ проти України, київське "Динамо" не може зіграти домашні матчі кваліфікації ЛЧ на своєму полі. Тож, керівництво "біло-синіх" прийняло рішення грати домашні ігри єврокубків у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Відзначимо, що якщо "Динамо" програє "Фенербахче", то продовжить єврокубковий сезон у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Перший матч "Динамо" проти "Фенербахче" запланований на 20 липня, початок – о 21:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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