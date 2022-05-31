28 травня відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому мадридський "Реал" обіграв "Ліверпуль".
Організатори турніру підбили підсумки сезону 2021/22.
Найкращим гравцем Ліги чемпіонів цього сезону був визнаний нападник "Реала" Карім Бензема.
Бензема став найкращим бомбардиром турніру, на його рахунку 15 голів у 12 матчах. При цьому 10 з 15 м'ячів він забив в іграх стадії плей-офф. Також на рахунку 34-річного французького форварда одна результативна передача.
Також офіційний сайт УЄФА представив символічну команду року.
Найбільше представництво в символічній збірній мають обидва фіналісти - по чотири. Цікава деталь полягає в тому, що в команду потрапили тільки гравці "Реала" і футболісти команд, що вилетіли від Мадрида в плей-офф.
Голкіпер: Тібо Куртуа ("Реал")
Захисник: Трент Александр-Арнольд, Ендрю Робертсон, Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Антоніо Рюдігер ("Челсі")
Півзахисник: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Фабіньо ("Ліверпуль"), Лука Модріч ("Реал")
Нападник: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Вінісіус Жуніор, Карім Бензема ("Реал")
Найкращим молодим гравцем Ліги чемпіонів визнано вінгера "Реала" Вінісіуса Жуніора.
21-річний бразилець у розіграші Ліги чемпіонів провів 13 матчів, забив 4 голи і віддав 6 результативних передач.
Примітно, що саме єдиний гол Вінісіуса вирішив долю фінального матчу турніру.
Ліга чемпіонів: підсумки фіналу
- Найкращим гравцем фіналу визнаний воротар мадридців Тібо Куртуа. 30-річний бельгієць здійснив 9 сейвів.
- "Реал" завоював свій 14-й кубок Ліги чемпіонів. У "Ліверпуля" таких титулів шість.
- Карло Анчелотті став першим тренером з чотирма перемогами в Лізі чемпіонів. Він випередив Зінедіна Зідана і Боба Пейслі. Італійська легенда двічі вигравав цей трофей з "Міланом" і тепер вже двічі з "Реалом".
- Бензема, Кроос, Модріч і Карвахаль зіграли в 5-му своєму фіналі ЛЧ – всі фінали вони вигравали. Марсело теж завоював 5-й кубок ЛЧ, але в даному поєдинку він сидів на лаві запасних.
- Юрген Клопп програв свій третій фінал ЛЧ. Тільки в 2019 році він з "Ліверпулем" здобув перемогу в цьому турнірі.