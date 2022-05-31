Карім Бензема став найкращим гравцем сезону в Лізі чемпіонів.

28 травня відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому мадридський "Реал" обіграв "Ліверпуль".

Організатори турніру підбили підсумки сезону 2021/22.

Найкращим гравцем Ліги чемпіонів цього сезону був визнаний нападник "Реала" Карім Бензема.

Бензема став найкращим бомбардиром турніру, на його рахунку 15 голів у 12 матчах. При цьому 10 з 15 м'ячів він забив в іграх стадії плей-офф. Також на рахунку 34-річного французького форварда одна результативна передача.

Також офіційний сайт УЄФА представив символічну команду року.

Найбільше представництво в символічній збірній мають обидва фіналісти - по чотири. Цікава деталь полягає в тому, що в команду потрапили тільки гравці "Реала" і футболісти команд, що вилетіли від Мадрида в плей-офф.

Голкіпер: Тібо Куртуа ("Реал")

Захисник: Трент Александр-Арнольд, Ендрю Робертсон, Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Антоніо Рюдігер ("Челсі")

Півзахисник: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Фабіньо ("Ліверпуль"), Лука Модріч ("Реал")

Нападник: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Вінісіус Жуніор, Карім Бензема ("Реал")

Найкращим молодим гравцем Ліги чемпіонів визнано вінгера "Реала" Вінісіуса Жуніора.

21-річний бразилець у розіграші Ліги чемпіонів провів 13 матчів, забив 4 голи і віддав 6 результативних передач.

Примітно, що саме єдиний гол Вінісіуса вирішив долю фінального матчу турніру.

Ліга чемпіонів: підсумки фіналу