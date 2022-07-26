Йожеф Сабо оцінив шанси "Динамо" у повторній грі Ліги чемпіонів з "Фенербахче".

У середу, 27 липня, київське "Динамо" зіграє поєдинок у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував майбутній матч "біло-синіх".

"У "Динамо" немає атаки. Забивати реально нікому. Бесєдін - ну ніякий зараз, Циганков зараз слабенький, далекий від своїх найкращих показників.

Тому наш, по суті, єдиний шанс зберегти рівновагу до кінця ігрового часу і дотягнути до лотереї з серії пенальті, де спробувати витягнути щасливий квиток.

Думаю, що саме так буде грати Луческу. Так, є ймовірність зловити турків на контратаці, але вона дуже мала, тому що будемо відверті - "Фенербахче" і, власне, Жезусу перемога зараз потрібна більше, ніж "Динамо", - наводить слова Сабо портал FootBoom.

Нагадаємо, перший матч проти "Фенербахче" київське "Динамо" зіграло внічию 0:0. Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено грали в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

Фенербахче - Динамо: перед матчем

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму". Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

"Фенербахче" перед грою у відповідь проти "Динамо" втратило свого основного захисника Сердара Азіза. МРТ виявила у гравця надрив м'язів в області паху і кровотеча 3 ступеня.

"Динамо" в сезоні 2006/07 вже вибивало стамбульський "Фенербахче" з третього раунду відбору ЛЧ. Тоді перший матч у Києві "біло-сині" виграли з рахунком 3:1, а гра у відповідь у Стамбулі завершилася внічию - 2:2.

Також "Фенербахче" і "Динамо" перетиналися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні 2008/2009. Гра на полі "Фенербахче" завершилася внічию 0:0, а в столиці України київський гранд виграв з рахунком 1:0.

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