Перший поєдинок команд завершився без забитих голів.

У середу, 27 липня, київське "Динамо" зіграє поєдинок у відповідь в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

Гра пройде на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Обслужить зустріч бригада арбітрів з Італії. Головний суддя - Массіміліано Ірраті, асистенти рефері - Філіппо Мелі, Доменіко Рокка, четвертий арбітр - Джанлука Манганьєлло.

Перший поєдинок команди зіграли 20 липня. "Динамо" вимушено грало номінально домашній матч у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Зустріч завершилася внічию - 0:0.

В цілому команди зіграли рівний матч, при невеликій перевазі турецького колективу у володінні м'ячем. Футболісти "Динамо" зуміли завдати 8 ударів по воротах суперника, "Фенербахче" - 12. При цьому слід зазначити, що турки зуміли 6 разів влучити у площину воріт, а "біло-сині" - 0. Це, мабуть, головна проблема киян.

Фенербахче - Динамо: прогноз

Аналітики вважають "Фенербахче" явним фаворитом другого матчу.

Ставки на перемогу турецького клубу в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,68. Нічия оцінюється котируванням 3,58. А коефіцієнти на перемогу "Динамо" досягають рівня 5,00.

Крім того, експерти не сумніваються в тому, що команди не порадують глядачів високою результативністю. На те, що суперники заб'ють не більше двох м'ячів, пропонується коефіцієнт 1,67.

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Фенербахче - Динамо: перед матчем

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму". Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

"Фенербахче" перед грою у відповідь проти "Динамо" втратило свого основного захисника Сердара Азіза. МРТ виявила у гравця надрив м'язів в області паху і кровотечу 3 ступеня.

"Динамо" в сезоні 2006/07 вже вибивало стамбульський "Фенербахче" з третього раунду відбору ЛЧ. Тоді перший матч у Києві "біло-сині" виграли з рахунком 3:1, а гра у відповідь у Стамбулі завершилася внічию - 2:2.

Також "Фенербахче" і "Динамо" перетиналися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні 2008/2009. Гра на полі "Фенербахче" завершилася внічию 0:0, а в столиці України київський гранд виграв з рахунком 1:0.

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