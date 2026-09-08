'Я просто шокований': легендарний боксер став свідком обстрілу Києва

Він наголосив, що його вражає, як люди продовжують своє повсякденне життя в хаосі.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд, який напередодні відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, відреагував на російські обстріли столиці.

Він наголосив, що його вражає, як люди продовжують своє повсякденне життя в хаосі, поки вся країна у війні.

"Мене вражає, як люди продовжують своє повсякденне життя в хаосі, поки вся країна у війні. Тому дивовижно бачити, як ніби ні на кого це не впливає. Так, безумовно, єдине, що можна зробити у такій ситуації, - так це адаптуватися до цього", - сказав боксер в етері Ютуб-каналу АкТИвні.

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За його словами, сьогодні вранці він особисто бачив бомбардування.

"Це було поруч. Я подумав: чорт, це божевілля. А люди просто йшли, ніби все було нормально. Не знаючи, що це, мабуть, в метрах 180 від них. Не скажу, що здивований, ні. Я просто шокований тим, як люди на це реагують", - заявив Кроуфорд.

Удари РФ по Києву

Сьогодні вдень російський дрон атакував будівлю телеканала "Ми - Україна" телемарафону "Єдині новини": було відомо про пʼятьох поранених. Загалом у Києві кількість загиблих через атаку РФ збільшилася до 5 людей, ще 29 постраждали.

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