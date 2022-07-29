"Дніпро-1" солідно посилився перед стартом нового сезону.

Український фахівець Олександр Кучер представлений в якості нового головного тренера "Дніпра-1".

Як повідомляє прес-служба клубу, контракт 39-річного тренера з новою командою розрахований на два роки.

До тренерського штабу Кучера увійдуть Юрій Ушмаєв, Андрій Кудімов, Валерій Городов, Євген Баришніков та Олександр Грицай.

Додамо, що попереднім клубом Олександра Кучера був "Металіст", який він очолював з літа 2020 року. З командою тренер пройшов шлях від Другої ліги до виходу в УПЛ.

На посаді головного тренера "Дніпра-1" Кучер замінить Ігора Йовічевіча, який перейшов у донецький "Шахтар".

Разом з новим тренером, "Дніпро-1" також представив шістьох новачків команди.

Так, в команду на правах вільного агента перейшов екс-гравець "Зорі" Артем Громов, а також п'ять футболістів "Металіста".

Півзахисники Руслан Бабенко, Сергій Горбунов і Володимир Танчик підписали повноцінні 2-річні контракти з "Дніпром-1", а воротар Владислав Рибак і опорний півзахисник Едуард Сарапій перейшли на правах оренди.

Нагадаємо, минулий розіграш УПЛ був достроково завершений через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. "Дніпро-1" посів третє місце в турнірній таблиці і зіграє в груповому раунді Ліги Європи.

Старт нового сезону української Прем'єр-Ліги призначений на 23 серпня.

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