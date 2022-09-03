"Дніпро-1" переміг "Верес", а "Металіст 1925" - "Ворсклу".

В 3-му турі УПЛ полтавська "Ворскла" зустрічалася з харківським "Металістом 1925". Команда Віктора Скрипника поступилася з рахунком 2:3. Перші три стартові матчі нового сезону чемпіонату України полтавський клуб програв.

Металіст 1925 - Ворскла - 3:2

Голи: Андрій Борячук 54, 90+2, Владислав Дмитренко 79 – Марлісон 44 (пен.), Руслан Степанюк 83

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Металіст 1925: Мозіль – Капінус (Рудавський, 81), Курило, Безуглий, Жичиков – Мартинюк – Ременюк, Кравченко (Чирук, 70), Габелок, Бичек (Дмитренко, 70) – Борячук

Ворскла: Різник – Мельничук (Крупський, 72), Зайков, Челядін, Пердута – Олійник, Толі (А. Кравчук, 67), Скляр – Сефері, Марлісон, Степанюк

В іншому поєдинку туру "Дніпро-1" впевнено розібрався з рівненським "Вересом" - 2:0.

Дніпро-1 - Верес - 2:0

Голи: Амаш (45+2), Адамюк (47)

Дніпро-1: Макс Валеф, Бузанелло (Назаренко, 78), Сваток, Сарапій, Адамюк, Амаш (Когут, 67), Піхальонок (Горбунов, 67), Бабенко, Гуцуляк (Танчик, 55), Громов (Рубчинський, 55), Довбик

Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч (Квасний, 8), Кльоц, Кучеров (Курко, 76), Дахновський (В. Шарай, 62), Лебеденко (С. Шарай, 62), Г. Пасіч, Сергійчук (Шестаков, 46)

В цьому турі "Зоря" сенсаційно обіграла "Динамо" (3:2), а "Шахтар" у меншості здолав "Рух" (1:0).

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