Столичний гранд поки що займає 15-е місце в турнірній таблиці.

В 3-му турі УПЛ луганська "Зоря" приймала київське "Динамо". Матч завершився сенсацією: номінальні господарі поля перемогли команду Мірчі Луческу.

Поєдинок пройшов у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

"Зоря" у першому таймі двічі забила, один з голів на рахунку Назарія Русина, який є вихованцем "Динамо".

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В другому таймі кияни скоротили відставання - Владислав Ванат забив дебютний гол за "Динамо". Потім "Зоря" залишилася у меншості через червону картку Романа Вантуха, але все одно довела рахунок до 3:1. Віталій Буяльський на 83-й хвилині забив "Зорі" й встановив на табло остаточний рахунок - 3:2.

Зоря – Динамо – 3:2

Голи: Русин (7), Мишньов (35), Бражко (70) – Ванат (50), Буяльський (83)

Зоря: Мацапура, Вантух, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко (Сміян, 80), Назарина, Мишньов (Бражко, 63), Русин (Снурніцин, 71), Крістіан (Алефіренко, 80), Нагнойний (Луньов, 63)

Динамо: Бущан, Дубінчак, Забарний, Сирота, Кендзьора (Гармаш, 46), Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46), Кабаєв (Бєсєдін, 80), Караваєв, Буяльський, Ванат

Нагадаємо, що в 2-му турі УПЛ "Дніпро-1" розгромив "Динамо" (3:0). Столичний гранд поки що займає 15-е місце в турнірній таблиці.

9 вересня "Зоря" зіграє проти "Руху", а "Динамо" 11 вересня прийматиме "Львів". 8 вересня кияни проведуть матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Фенербахче".

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