Матч пройшов у словацькому Кошице.

"Дніпро-1" програв нідерландському АЗ у першому турі групового етапу Ліги конференцій.

Матч пройшов у словацькому Кошице.

Дніпро-1 - АЗ Алкмаар - 0:1

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Гол: Д. де Віт, 63

Дніпро-1: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапій, Сваток (Танчик, 76), Адамюк – Рубчинський (Когут, 77), Бабенко (Громов, 84), Піхальонок (Балулі, 69) – Амаш (Назаренко, 69), Довбик, Гуцуляк

АЗ Алкмар: Верхюлст – Керкез (М. де Віт, 62), Деккер, Беукема, Хацидіакос (Сугавара, 62) – Рейндерс, Д. де Віт, Класі – ван Бредероде (Базур, 88), Одгор (Лахдо, 62), Ев’єн

"Дніпро-1" стартував у нинішньому сезоні в кваліфікації Ліги Європи. У раунді плей-оф команда Олександра Кучера не змогла пройти кіпрський клуб АЕК і вилетіла в Лігу конференцій (1:2 в Кошице, 0:3 в Ларнаці).

У чемпіонаті України "Дніпро-1" грає більш ефективно. У першому турі вони розгромили київське "Динамо" (3:0), а в другому розібралися з "Вересом" (2:0).

15 вересня у другому турі Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє проти кіпрського "Аполлону", а ліхтенштейнський "Вадуц" - проти АЗ.

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