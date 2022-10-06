Артем Довбик оформив гол плюс пас.

У четвер, 6 жовтня, в рамках третього туру групового турніру Ліги конференцій УЄФА "Дніпро-1" грав проти ліхтенштейнського клубу "Вадуц".

Зустріч проходила на стадіоні "Косіцка" в словацькому місті Кошице і завершилася внічию 2:2.

"Дніпро-1" - "Вадуц" - 2:2

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Голи: Довбик, 5, Піхальонок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47

"Дніпро-1": Макс Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапій, Адамюк (Бланко, 46) – Рубчинський (Громов, 62), Бабенко – Амаш (Горбунов, 46), Піхальонок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50) – Довбик

"Вадуц": Шанд – Трабер, Ізік, Гассер – Фер (Гельзер, 90+2), Гаїч (Гаслер, 72), Фоссо, Ульріх – Чічек (Джокич, 73) – Зуттер (Омерович, 82), Сасере (Растодер, 72)

Додамо, що в іншому матчі цієї групи нідерландський "АЗ Алкмаар" зіграє о 22:00 проти кіпрського "Аполлону".

Нагадаємо, в першому турі "Дніпро-1" грав проти "АЗ Алкмаар". Поєдинок завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу з рахунком 1:0. В рамках другого туру "Дніпро-1" завдав поразки кіпрському клубу "Аполлон".

13 жовтня "Дніпро-1" завітає в гості до "Вадуцу" у Ліхтенштейн.

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