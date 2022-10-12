Поєдинок "Дніпра-1" і "Вадуца" запланований на 13 жовтня.

У четвер, 13 жовтня, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє проти "Вадуца".

Гра пройде в Ліхтенштейні на домашній арені "Вадуца" - стадіоні "Райнпарк".

Головним арбітром зустрічі призначений Маріан Барбу з Румунії. Його асистентами на бічних лініях будуть співвітчизники Крістіан Орбулет і Імре Бучі. Четвертий арбітр - Лучан Рушанду.

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Вадуц - Дніпро-1: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч Ліги конференцій групи Е між "Дніпром-1" і "Вадуцом" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Вадуц - Дніпро-1: прогноз

На перемогу "Дніпра-1" букмекери дають коефіцієнт - 2,14. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,54. А ось тріумф "Вадуца" аналітики оцінюють коефіцієнтом 3,15.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться внічию 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 7,40.

Гол "Дніпра-1" у матчі проти "Вадуца" оцінюється коефіцієнтом - 1,22. При цьому коефіцієнт на гол господарів поля - 1,33.

Вадуц - Дніпро-1: перед матчем

У першому турі "Дніпро-1" грав проти нідерландського клубу "АЗ Алкмаар". Поєдинок завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу з рахунком 1:0. "Вадуц" у стартовому турі Ліги конференцій зіграв внічию проти кіпрського "Аполлона" (0:0).

У 2-му турі дніпряни перемогли "Аполлон" (3:1), а "Вадуц" програв "АЗ Алкмаар" (4:1).

У третьому турі "Вадуц" і "Дніпро-1" несподівано зіграли внічию 2:2. Голами у складі українського клубу відзначилися Артем Довбик та Олександр Піхальонок.

Підопічні Олександра Кучера після трьох турів з 4 балами займають друге місце в турнірній таблиці групи Е. Лідирує в квартеті нідерландський "АЗ" - 9 очок. "Вадуц" з 2 очками посідає третє місце, "Аполлон" з одним балом - останній.

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