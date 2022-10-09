Три голи Артема Довбика принесли "Дніпру-1" п'яту поспіль перемогу в УПЛ.

У неділю, 9 жовтня, в рамках шостого туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" приймав луганську "Зорю". Центральний матч туру завершився розгромною перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

Всі три голи "Дніпра-1" в цьому поєдинку забив нападник збірної України Артем Довбик, який відзначився на 29-й, 59-й і 75-й хвилинах.

"Дніпро-1" - "Зоря" - 3:0

Голи: Довбик, 29, 59, 75

"Дніпро-1": Валеф, Амаш (Танчик, 79), Сарапій, Сваток, Адамюк, Бабенко (Когут, 83), Рубчинський (Громов, 70), Гуцуляк, Піхальонок (Назаренко, 70), Бланко, Довбик (Балулі, 79)

"Зоря": Мацапура, Данченко (Сміян, 65), Імереков, Батагов, Бутко, Шахов, Бражко (Чурко, 65), Крістіан (Антюх, 65), Булеца, Кирюханцев (Нагнойний, 80), Русин (Хлань, 85)

Попередження: Танчик, 90+1 - Шахов, 63, Імереков, 90+2

Відео голів:

Ця перемога стала вже п'ятою поспіль для "Дніпра-1" в новому сезоні української Прем'єр ліги.

"Дніпро-1" є єдиною командою в УПЛ, яка не втрачала очок у цьому сезоні. Більше того, підопічні Олександра Кучера не пропустили жодного голу, вигравши всі ігри із загальним рахунком 14:0.

Перемога над "Зорею" дозволила "Дніпру-1" вийти на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. На другій позиції з 13 балами йде "Шахтар". Луганська "Зоря" посідає 5-ту сходинку з 10 очками в активі.

У наступному турі УПЛ "Дніпро-1" зіграє проти львівського "Руху" в гостях 16 жовтня, а "Зоря" днем раніше прийме "Колос".

Українська Прем'єр-ліга 2022-2023: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 серпня. Чемпіонат проводиться в 32-й раз в історії.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 5 голів. На другому місці йде нападник "Руху" Таллес з 4 м'ячами.

У цьому сезоні в УПЛ грають 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір відновиться 4 березня 2023 року.

Участь у новому сезоні УПЛ не змогли прийняти чернігівська "Десна" та "Маріуполь". З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".

Всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходять без глядачів.

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