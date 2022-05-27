За "Десною" і "Маріуполем" закріпили місця в українській Прем'єр лізі.

У п'ятницю, 27 травня, в київському Будинку футболу відбулися загальні збори учасників української Прем'єр-ліги, на яких обговорювався питання проведення наступного сезону чемпіонату, а також формат турніру.

На жаль, повномасштабна війна, яку РФ розв'язала проти України, призвела до знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні української Прем'єр ліги не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Було вирішено закріпити за "Маріуполем" і "Десною" місця в українській Прем'єр-лізі. Всі учасники зустрічі одноголосно підтримали цю ініціативу.

Що стосується інших рішень, виходячи зі складної ситуації в країні у зв'язку з військовою агресією РФ, на сезон 2022/23 років буде розроблений і прийнятий тимчасовий спеціальний регламент, що передбачає умови проведення змагань в ситуації, що склалася.

Остаточне рішення про формат чемпіонату, країну проведення та ігровий календар буде прийнято за результатами роботи профільних робочих груп та консультацій з владою України та військовими адміністраціями. Те саме стосується подальших перспектив чемпіонату юнацьких команд.

Крім того, піднімалося питання про тендер медіа-прав УПЛ. Керівництво ліги повідомило клубам, що переговори про покупку прав на трансляцію чемпіонату тривають, потенційні партнери продовжують висловлювати зацікавленість і відкриті для плідної співпраці на вигідних фінансових умовах. Більш детальні переговори будуть продовжені після затвердження місця проведення і формату чемпіонату.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.

Через війну чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Донецький "Шахтар" стартує в наступному сезоні Ліги чемпіонів відразу з групового етапу. Це стало можливо завдяки проходу "Ліверпуля" у фінал цьогорічного турніру та відстороненню російських команд від єврокубків.

"Динамо" свій шлях у Лізі чемпіонів наступного сезону розпочне з 2-го кваліфікаційного раунду. Перші матчі цієї стадії відбудуться 19-го і 20 липня.

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