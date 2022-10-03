"Шахтар" повернув собі перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

З 30 вересня по 2 жовтня були зіграні матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу.

Найнесподіванішим результатом туру стала принизлива поразка харківського "Металіста" у грі проти "Шахтаря". "Гірники" відправили шість м'ячів у ворота "синьо-жовтих", пропустивши лише раз.

"Дніпро-1" здобув четверту перемогу поспіль і досі є єдиною командою чемпіонату, яка не втрачала очок. Більше того, підопічні Олександра Кучера не пропустили жодного гола, вигравши чотири гри із загальним рахунком 11:0.

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Результати матчів 5-го туру УПЛ

30 вересня

"Верес" - "Рух" - 2:2

Голи: Дахновський, 9, Кльоц, 31 - Таллес, 26, Дідик, 53

"Металіст 1925" - "Колос" - 2:0

Голи: Мартинюк, 10 пен, Русин, 30

1 жовтня

"Інгулець" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Олійник, 34

"Львів" - "Дніпро-1" - 0:3

Голи: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79

"Металіст" - "Шахтар" - 1:6

Голи: Чідомере, 88 - Сікан, 18, 30, 38, Зубков, 35, Траоре, 72, Джурасек, 90+1

2 жовтня

"Минай" - "Динамо" - 0:1

Гол: Циганков, 51

"Чорноморець" - "Олександрія" - 1:2

Голи: Брагару, 79 - Мірошниченко, 71, Ковалець, 83

"Зоря" - "Кривбас" - 2:2

Голи: Кірюханцев, 17, 28 - Хобленко, 10 пен, Волошин

Турнірна таблиця УПЛ сезону 2022/2023

Українська Прем'єр-ліга 2022-2023: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 серпня. Чемпіонат проводиться в 32-й раз в історії.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Руху" Таллес. На його рахунку 4 голи. По три м'ячі у Безбородька і Сікана.

У цьому сезоні в УПЛ грають 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір відновиться 4 березня 2023 року.

Участь у новому сезоні УПЛ не змогли прийняти чернігівська "Десна" та "Маріуполь". З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".

Всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходять без глядачів.

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