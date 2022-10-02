У суботу, 1 жовтня, в рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу "Металіст" з розгромним рахунком поступився донецькому "Шахтарю". Поєдинок проходив на "Арені-Львів".
Ще в першому таймі підопічні Ігоря Йовічевіча чотири рази відправили м'яч у сітку воріт суперника. Хет-триком відзначився Данило Сікан, який нещодавно своїми трьома голами вивів молодіжну збірну України на Євро-2023.
У другому таймі команди грали більш стримано, проте все одно порадували вболівальників голами. За "Шахтар" забивали Траоре і Джурасек, а в складі харківської команди гол престижу забив Чідомере.
"Металіст" - "Шахтар" - 1:6
Голи: Чідомере, 88 - Сікан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1
"Металіст": Рибка, Романюк, Мізюк, Порох, Клименчук, Чайковський (Підлепенець, 46), Танковський (Чідомере, 76), Ралюченко, Коркішко (Рязанцев, 86), Прядун (Панасенко, 46), Картушов (Книш, 61)
"Шахтар": Трубін, Конопля ( Тейлор, 46), Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 46), Зубков (Швед, 60), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 82), Мудрик, Сікан (Траоре, 60)
Попередження: Клименчук, Танковський, Чайковський - Мудрик
Огляд матчу:
Перемога над "Металістом" дозволила "гірникам" не тільки підняти настрій перед грою Ліги чемпіонів проти "Реала", а й закріпитися на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. В активі підопічних Ігоря Йовічевіча 13 набраних очок.
"Металіст" з 7 балами в активі йде на сьомій позиції в турнірній таблиці української першості.
У наступному турі "гірники" 8 жовтня гратимуть зі "Львовом", а "Металіст" днем раніше поміряється силами з "Вересом".