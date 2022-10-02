"Шахтар" відвантажив шість голів у ворота "Металіста" в п'ятому турі УПЛ.

У суботу, 1 жовтня, в рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу "Металіст" з розгромним рахунком поступився донецькому "Шахтарю". Поєдинок проходив на "Арені-Львів".

Ще в першому таймі підопічні Ігоря Йовічевіча чотири рази відправили м'яч у сітку воріт суперника. Хет-триком відзначився Данило Сікан, який нещодавно своїми трьома голами вивів молодіжну збірну України на Євро-2023.

У другому таймі команди грали більш стримано, проте все одно порадували вболівальників голами. За "Шахтар" забивали Траоре і Джурасек, а в складі харківської команди гол престижу забив Чідомере.

"Металіст" - "Шахтар" - 1:6

Голи: Чідомере, 88 - Сікан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1

"Металіст": Рибка, Романюк, Мізюк, Порох, Клименчук, Чайковський (Підлепенець, 46), Танковський (Чідомере, 76), Ралюченко, Коркішко (Рязанцев, 86), Прядун (Панасенко, 46), Картушов (Книш, 61)

"Шахтар": Трубін, Конопля ( Тейлор, 46), Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 46), Зубков (Швед, 60), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 82), Мудрик, Сікан (Траоре, 60)

Попередження: Клименчук, Танковський, Чайковський - Мудрик

Огляд матчу:

Перемога над "Металістом" дозволила "гірникам" не тільки підняти настрій перед грою Ліги чемпіонів проти "Реала", а й закріпитися на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. В активі підопічних Ігоря Йовічевіча 13 набраних очок.

"Металіст" з 7 балами в активі йде на сьомій позиції в турнірній таблиці української першості.

У наступному турі "гірники" 8 жовтня гратимуть зі "Львовом", а "Металіст" днем раніше поміряється силами з "Вересом".

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