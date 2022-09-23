Футболіст уклав з донецьком клубом контракт на п'ять років.

Півзахисник луганської "Зорі" Єгор Назарина перебрався в донецький "Шахтар".

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

25-річний футболіст підписав контракт з "Шахтарем" терміном на 5 років. Фінансові подробиці угоди не розкриваються.

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За "гірників" Єгор Назарина гратиме під 29-м номером.

Варто відзначити, що на юнацькому рівні Назарина виступав у складі київського "Динамо".

На професійному рівні Назарина дебютував наприкінці сезону 2016/17 у складі "Дніпра". Взимку 2018-го він перебрався в бельгійський "Антверпен", але закріпитися в Лізі Жупіле не зумів. Зрештою повернувся в Україну, де захищав кольори львівських "Карпат" та "Зорі".

У складі луганської "Зорі" Назарина виступав з 2020 року і був капітаном команди. Всього за луганчан футболіст провів 59 матчів, забив три голи і зробив п'ять асистів.

Нагадаємо, після чотирьох турів "Шахтар" з 10 очками посідає друге місце в таблиці УПЛ. Наступний матч "гірники" проведуть 1 жовтня з харківським "Металістом".

Раніше УНІАН повідомляв, що київське "Динамо" підписало 22-річного вихованця нідерландського ПСВ Джастіна Лонвейка.

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