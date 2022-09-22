Джастін Лонвейк є вихованцем нідерландського ПСВ.

Київське "Динамо" підписало півзахисника "Віборга" Джастіна Лонвейка.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

22-річний нідерландський футболіст підписав контракт з українським клубом терміном на п'ять років.

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За інформацією ЗМІ, кияни заплатили за Лонвейка 2 мільйони євро.

Заззначається, що Джастін може зіграти на обох флангах атаки, а також в центрі півзахисту. Лонвейк є досить габаритним гравцем - його зріст становить 189 сантиметрів.

Лонвейк є вихованцем нідерландського ПСВ. Встиг пограти за "Утрехт", з якого відправлявся в оренду в данський "Віборг". У липні 2021 року став повноцінним гравцем данського клубу.

У поточному сезоні за "Віборг" Джастін зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативних передачі.

У Лонвейка також є досвід виступів за юнацькі збірні Нідерландів. У команді U-19 він провів 9 ігор.

Портал Transfermarkt оцінює Джастіна лонвейка в 700 тисяч євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що київське "Динамо" хоче посилити лінію атаки форвардом турецького "Фенербахче" Сердаром Дурсуном.

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