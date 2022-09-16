Румунський фахівець був готовий звільнити Гусєва, але в ситуацію втрутився Суркіс і конфлікт був залагоджений.

У тренерському штабі київського "Динамо" виник конфлікт між головним тренером команди Мірчею Луческу і його асистентом Олегом Гусєвим.

Як повідомляє український журналіст Ігор Бурбас, сталося це минулого тижня.

За даними джерела, румунський фахівець навіть відсторонив свого помічника від тренувань команди на кілька днів і був готовий звільнити Гусєва, проте ситуація згодом налагодилася.

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Журналіст повідомляє, що в ситуацію довелося втрутитися президенту клубу Ігорю Суркісу. Надалі легендарний екс-гравець "Динамо" визнав свою помилку і вибачився.

Додамо, що в четвер, 15 вересня, під час матчу другого туру групового турніру Ліги Європи проти кіпрського клубу АЕК Гусєв був разом з Луческу, так що конфлікт, судячи з усього, вичерпаний.

Нагадаємо, "Динамо" Київ сенсаційно програло кіпрському клубу АЕК Ларнака у другому турі Ліги Європи. Раніше команда Луческу програла "Фенербахче" (1:2) і після двох турів займає останнє місце в своїй групі.

У чемпіонаті України справи у "Динамо" також вкрай погані. За три матчі "біло-сині" заробили лише три очки, обігравши лише "Львів" (1:0) і двічі програвши - "Дніпру-1" (0:3) і "Зорі" (2:3).

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