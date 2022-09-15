"Динамо" програло другий матч поспіль у своїй групі Ліги Європи.

У четвер, 15 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" приймало кіпрський клуб АЕК Ларнака.

Це був лише номінально домашній матч для "біло-синіх", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Динамо" - АЕК Ларнака проходив у Кракові на стадіоні МКС Краковія і завершився мінімальною перемогою кіпріотів.

Обслуговувала зустріч данська бригада на чолі з Якобом Кехлетом. Допомагали йому будуть лайнсмени Ларс Хуммельгор і Віктор Скітте.

Відео дня

Футболістам АЕКа вдалося відкрити рахунок у дебюті першого тайму. На 8-й хвилині шикарним ударом зі штрафного забив Адам Дюрчо.

"Динамо" зрівняло рахунок на 29-й хвилині, забив Віталій Буяльський, але суддя скасував взяття воріт АЕКа після перегляду ВАР. У гравця київського клубу зафіксували офсайд.

"Динамо" - АЕК Ларнака - 0:1

Гол: Дюрчо, 8

"Динамо": Бойко, Дубінчак, Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 67), Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68), Буяльський, Кабаєв (Ванат, 84), Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 46)

АЕК Ларнака: Пірич, Гарсія, Томович, Мілічевич, Кіпрос, Мамас (Ойер, 64), Понс (Наум, 74), Альтман, Трічковскі (Густаву, 64), Дьюрчо (Енглезу, 77), Олатунджи (Лопеш, 73)

Попередження: Андрієвський (35), Сидорчук (76) – Гарсія (42), Мамас (44), Понс (63), Пірич (83)

Відео голу:

В іншому матчі цієї групи французький "Ренн" зіграв внічию на своєму полі з "Фенербахче" з рахунком 2:2.

Нагадаємо, в першому турі групового раунду Ліги Європи "Динамо" на виїзді поступилося турецькому"Фенербахче" (1:2). З поразки розпочав груповий турнір ЛЄ та кіпрський клуб. АЕК на своєму полі поступився французькому "Ренну" (1:2).

Таким чином, після двох турів в активі "Динамо" 0 очок і команда Мірчі Луческу займає останнє місце в квартеті В. Лідирують у групі "Фенербахче" та "Ренн" у яких по 4 очки. АЕК з 3 балами на третій сходинці.

У наступному турі "Динамо" зіграє проти "Ренна" в гостях, а "Фенербахче" прийме на своєму полі АЕК. Ігри заплановані на 6 жовтня.

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