Відбулися матчі першого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА.

У четвер, 8 вересня, відбулися матчі першого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА.

Головною сенсацією ігрового дня стало фіаско "Роми" в матчі проти "Лудогорця". Гра завершилася з рахунком 2:1. Також досить несподіваною стала поразка "Манчестер Юнайтед" на своєму полі проти "Реала Сосьєдад". Навіть дебют Кріштіану Роналду в Лізі Європи не допоміг "червоним" дияволам" взяти хоча б очко.

Серед інших результатів також відзначимо перемогу "Арсеналу" швейцарським "Цюріхом". Український захисник Олександр Зінченко брав участь у цьому матчі і допоміг своїй команді взяти три очки.

Відео дня

Ліга Європи. 1-й тур. Всі результати

Група А

ПСВ (Нідерланди) - "Буде-Глімт" (Новрегія) - 1:1

"Цюріх" (Швейцарія) - "Арсенал" (Англія) - 1:2

Група B

АЕК Ларнака (Кіпр) - "Ренн" (Франція) - 1:2

"Фенербахче" (Туреччина) - "Динамо" Київ (Україна) - 2:1

Група C

"Лудогорець" (Болгарія) - "Рома" (Італія) - 2:1

"ХІК" (Швеція) - "Бетіс" (Іспанія) - 0:2

Група D

"Уніон Берлін" (Німеччина) - "Рояль Уніон" (Бельгія) - 0:1

"Мальме" (Швеція) - "Брага" (Португалія) - 0: 2

Група E

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - 0:1

"Омонія" (Кіпр) - "Шериф" (Молдова) - 0:3

Група F

"Лаціо" (Італія) - "Феєнорд" (Нідерланди) - 4:2

"Штурм" (Австрія) - "Мідтьюлланд" (Данія) - 1:0

Група G

"Нант" (Франція) - "Олімпіакос" (Греція) - 2:1

"Фрайбург" (Німеччина) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1

Група H

"Ференцварош" (Угорщина) - "Трабзонспор" (Туреччина) - 3:2

"Црвена Звєзда" (Сербія) - "Монако" (Франція) - 0:1

Відео всіх голів 1-го туру Ліги Європи:

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є німецький "Айнтрахт", який виграв цей трофей вдруге в історії.

Слід зазначити, що через повномасштабне вторгнення РФ на територію України УЄФА прийняло рішення про відсторонення російських команд від участі в цьому розіграші Ліги Європи.

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