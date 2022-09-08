Кияни розпочали з поразки єврокубкову осінь.

У четвер, 8 вересня, київське "Динамо" зіграло перший поєдинок групового етапу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче".

Матч пройшов у Стамбулі і завершився перемогою господарів - 2:1.

На гол Енріке динамівці відповіли влучним ударом Віктора Циганкова. Але у компенсований арбітром час, на 90+2 хвилині, Міші Бачуаї забив переможний гол для турецького гранда.

Відео дня

Додамо, що на 68-й хвилині Микола Шапаренко зазнав важкої травми. Його винесли з поля на ношах. Замість нього вийшов Володимир Шепелєв.

Фенербахче – Динамо – 2:1

Голи: Густаво Енріке (35), Бачуаї (92) – Циганков (64)

Фенербахче: Алтай Баяндир, Кадіоглу, Густаво Енріке, Салай, Луан Перес, Россі (Кахведжи, 69), Вілліан Арао, Крешпу (Яндаш, 83), Аліоскі (Лінкольн, 83), Жоау Педро (Бачуаї, 69), Кінг (Валенсія, 69)

Динамо: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 59), Сирота, Бурда, Кендзьора, Кабаєв, Шапаренко (Шепелєв, 68), Сидорчук, Циганков, Гармаш (Кравченко, 88), Буяльський

15 вересня "Динамо" проведе матч 2-го туру Ліги Європи проти АЕК Ларнака (Кіпр), а "Фенербахче" завітає у гості до французького "Ренна".

Вас також можуть зацікавити новини: