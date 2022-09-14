Команда Мірчі Луческу спробує взяти свої перші очки в новому сезоні Ліги Європи.

У четвер, 15 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" зіграє проти кіпрського клубу АЕК.

Це буде номінально домашній матч для "біло-синіх", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Динамо" - АЕК пройде в Кракові на стадіоні МКС Краковія.

Динамо - АЕК Ларнака: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Обслужить зустріч данська бригада на чолі з Якобом Кехлетом. Допомагати йому будуть лайнсмени Ларс Хуммельгор і Віктор Скітте. Четвертий арбітр - Санді Путрос.

Динамо - АЕК Ларнака: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і кіпрським клубом АЕК Ларнака можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" починало цей сезон у Лізі чемпіонів. У другому раунді кваліфікації ЛЧ "біло-сині" здолали за сумою двох матчів "Фенербахче". Перший матч команди зіграли в Польщі внічию (0:0), а в Туреччині перемогу в овертаймі здобули кияни (2:1). У третьому раунді "Динамо" розібралося з австрійським "Штурмом" (1:0, 2:1).

Пробитися в груповий раунд Ліги чемпіонів "Динамо" все ж не вдалося. Команда Мірчі Луческу програла за сумою двох матчів у раунді плей-оф кваліфікації португальській "Бенфіці" (0:2, 0:3).

У першому турі групового раунду Ліги Європи "Динамо" на виїзді поступилося турецькому "Фенербахче" (1:2). З поразки розпочав груповий турнір ЛЄ та кіпрський клуб. АЕК на своєму полі поступився французькому "Ренну" (1:2).

"Динамо" і АЕК Ларнака раніше не зустрічалися ні в офіційних матчах, ні в товариських. Однак у цьому сезоні АЕК перетинався з іншим українським клубом - "Дніпром-1". У кваліфікації Ліги Європи кіпріоти двічі перемогли команду Олександра Кучера (2:1, 3:0).

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи французький "Ренн" на своєму полі прийме турецький "Фенербахче".

Після першого туру в групі в лідирують "Ренн" і "Фенербахче" - по три очки.

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