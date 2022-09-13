"Динамо" прийме кіпрський АЕК у польському місті Краків.

У четвер, 15 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" зіграє проти кіпрського клубу АЕК.

Це буде номінально домашній матч для "біло-синіх", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Динамо" - АЕК пройде в Кракові на стадіоні МКС Краковія.

Обслужить зустріч данська бригада на чолі з Якобом Кехлетом. Допомагати йому будуть лайнсмени Ларс Хуммельгор і Віктор Скітте. Четвертий арбітр - Санді Путрос.

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У першому турі групового раунду Ліги Європи "Динамо" на виїзді поступилося турецькому "Фенербахче" (1:2). З поразки розпочав груповий турнір ЛЄ та кіпрський клуб. АЕК на своєму полі поступився французькому"Ренну" (1:2).

Перед матчем з АЕКом в рамках чемпіонату УПЛ "Динамо" здобуло перемогу над ФК "Льовов" з рахунком 1:0. Це перша перемога "біло-синіх" після п'яти поразок поспіль.

АЕК перед грою з "Динамо" також здобув перемогу на внутрішній арені. Команда з міста Ларнака на своєму полі обіграла "Неа Саламіна" (1:0).

Додамо, що в кваліфікації Ліги Європи АЕК зустрічався з іншим представником України - "Дніпром-1". Кіпріоти здобули перемоги в обох матчах (2:1, 3:0).

Динамо - АЕК Ларнака: прогноз

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку команду Мірчі Луческу. На перемогу "Динамо" аналітики дають коефіцієнт 1,70, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,70, а перемога гостей - 5,10.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 на користь "Динамо". Коефіцієнт на даний результат - 6,90.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи французький "Ренн" на своєму полі прийме турецький "Фенербахче".

Після першого туру в групі в лідирують "Ренн" і "Фенербахче" - по три очки.

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