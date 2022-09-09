Микола Шапаренко ризикує більше не зіграти цього року.

У четвер, 8 вересня, в рамках першого туру групового турніру Ліги Європи "Динамо" в гостях програло "Фенербахче".

Один з лідерів київського клубу Микола Шапаренко отримав серйозну травму в цій грі і змушений був достроково покинути поле.

23-річний футболіст "біло-синіх" і збірної України травмувався на 67-й хвилині матчу, коли намагався відібрати м'яч у суперника.

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Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", у Шапаренка розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Гравцеві знадобиться хірургічне втручання.

За попередніми прогнозами лікарів Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.

Крім того, на сайті "Динамо" також повідомили, що в грі з "Фенербахче" травму колінного суглоба отримав голкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан.

Георгій провів на полі всі 90 хвилин, проте відчував дискомфорт під час матчу. За попередніми даними клубних лікарів у Георгія підозра на травму меніска. Гравцеві знадобиться докладне обстеження. Голкіпер може пропустити близько місяця.

Нагадаємо, в рамках 1-го туру Ліги Європи "Динамо" поступилося "Фенербахче" з рахунком 1:2. Гол у складі "біло-синіх" забив Віктор Циганков.

В іншому матчі цієї групи французький "Ренн" на виїзді здобув перемогу над кіпрським клубом АЕК Ларнака (2:1).

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