11 вересня відбулися три матчі в рамках 4-го туру УПЛ.

У неділю, 11 вересня, в рамках четвертого туру УПЛ відбувся матч київського "Динамо" та "Львова".

Єдиний гол у цьому матчі був забитий в середині першого тайму, коли Віталій Буяльський реалізував передачу від Віктора Циганкова.

"Динамо" - "Львів" - 1:0

Гол: Буяльський, 32

"Динамо": Бойко, Тимчик (Караваєв, 61), Бурда, Забарний, Вівчаренко (Дубінчак, 61), Циганков, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв (Андрієвський, 67), Кабаєв, Гармаш (Ванат, 78)

"Львів": Ільющенков, Бусько, Вовкун, Муравський, Мільченко, Грисьо, Васильєв (Якимів, 46), Шишка (Крушинський, 4), Мишенко (Бугай, 56), Бойко, Нич (Ременяк, 62 (Михайлов, 82))

Попередження: Васильєв, Бусько, Вовкун, Грисьо

Огляд матчу:

Слова Мірчі Луческу після перемоги "Динамо" над "Львовом":

"Ми грали проти команди, яка діяла агресивно і з великою самовіддачею. Вони чекали помилок з нашого боку, щоб вийти в контратаку і забити м'яч. Було важко розкривати їх оборону. Ми домінували, результат показав співвідношення сил на полі. На жаль, ми забили тільки один м'яч. Сподіваємося, ця перемога дасть нам достатньо позитивних емоцій під час підготовки до матчу Ліги Європи з кіпрським АЕКом".

Перемога в цьому поєдинку дозволила підопічним Мірчі Луческу піднятися з дна турнірної таблиці - тепер "біло-сині" займають десяте місце. "Львів" же, навпаки, опустився на 14-ту сходинку.

Харківський "Металіст" в рамках 4-го туру УПЛ зустрічався з "Колосом". Гра завершилася мінімальним тріумфом "Колоса".

У першій половині зустрічі командам не вдалося розпечатати ворота суперника. Єдиний гол у даній зустрічі забив хавбек "Колоса" Сергій Мякушко на 73-й хвилині.

"Колос" - "Металіст" - 1:0

Гол: Мякушко, 73

"Колос": Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Новак, Золотов, Оріховський (Задоя, 83), Мілько (Смирний, 65), Мякушко, Болбат (Ісаєнко, 81), Ільїн, Попов (Безбородько, 46)

"Металіст": Рибка, Каплієнко, Ралюченко, Мізюк, Романюк, Коркішко, Танковський, Панасенко, Книш, Прядун, Підлепенець

Попередження: Каплієнко, 35

Огляд матчу:

Після чотирьох турів "Колос" займає першу сходинку з 10 очками, а "Металіст" йде на 6 місці з 7 балами.

Відкривав програму цього ігрового дня матч "Дніпра-1" проти "Металіста-1925". Гра завершилася розгромною перемогою команди Олександра Кучера.

У першому таймі глядачі голів не побачили, однак у другому половині зустрічі господарі вирішили влаштувати розгром опонента.

Спочатку голом відзначився Адамюк, а через кілька хвилин Довбик подвоїв перевагу своєї команди. Завершився матч голом Громова на 88-й хвилині, який поставив фінальну крапку в даній зустрічі.

"Дніпро-1" - "Металіст-1925" - 3:0

Голи: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88

"Дніпро-1": Валеф, Танчик, Адамюк, Сарапий, Амаш, Бабенко, Гуцуляк, Піхальонок (Балулі, 79), Рубчинський (Громов, 71), Назаренко (Когут, 71), Довбик

"Металіст-1925": Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк (Д. Кравченко, 71), Габелок, Капінус (Вачіберадзе, 67), Бічек (Р. Русин, 71), Ременюк, Борячук

Попередження: Танчик, 33

Огляд матчу:

"Дніпро-1" знаходиться на другому місці турнірної таблиці УПЛ з 9 очками. "Металіст-1925" займає 8-у позицію з 5 балами в активі. Лідером УПЛ залишається Шахтар (10 очок), щоправда, у "Дніпра-1" ще є матч у запасі.

У наступному турі команда Олександра Кучера відправиться в гості до "Львова", а харків'яни прийматимуть "Колос".

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