Президент "Динамо" незадоволений поведінкою турецьких уболівальників.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував матч "біло-синіх" проти "Фенербахче" у першому турі групового турніру Ліги Європи, відзначивши провокаційні дії фанатів турецького клубу.

За словами Суркіса, поведінка турецьких уболівальників була хамською.

"У футболі такого взагалі не повинно бути. Я впевнений, що УЄФА відреагує на їхні дії і буде великий штраф "Фенербахче". Вони в той раз повели себе по-хамськи, коли ми грали в Лізі чемпіонів. Відео дня

Не хочу такого нічого говорити. Оцінку повинні їх діям дати інстанції. Це хамство. Так поводитися в сучасному світі неможливо", - сказав Суркіс в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Також президент "Динамо" висловився про велику кількість фолів від гравців турецької команди.

"Я згоден з містером. Суддя не впорався з цією грою. На Шапаренка, який отримав розрив хрестів, не давали порушень.

Погодьтеся, що VAR є для того, щоб дивитися момент, коли футболістові відривають ногу", - додав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, в рамках 1-го туру Ліги Європи "Динамо" поступилося "Фенербахче" з рахунком 1:2. Гол у складі "біло-синіх" забив Віктор Циганков.

В іншому матчі цієї групи французький "Ренн" на виїзді здобув перемогу над кіпрським клубом АЕК Ларнака (2:1).

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