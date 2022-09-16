"Динамо" програло два стартові матчі у своїй групі Ліги Європи.

У четвер, 15 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги Європи київське "Динамо" в номінально домашньому матчі програло кіпрському клубу АЕК Ларнака з рахунком 0:1.

Головний тренер київського "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди.

"Чи змінилася моя позиція з приводу можливого відходу з клубу? Це складне питання, адже ситуація дуже важка. У якийсь момент я дійсно думав про це.

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Однак хтось повинен бути разом з футболістами і допомагати їм пройти через цей важкий момент. Ми повинні сконцентруватися на чемпіонаті і Лізі Європи.

Як я вже говорив на передматчевій прес-конференції, зараз у нас немає бази, ми не граємо вдома, переїжджаємо кожні кілька днів, а сім'ї футболістів розкидані по різних країнах Європи. Тому гравцям складно зосередитися на футболі.

Проте ми повинні пройти через цей складний період, зберігаючи "Динамо" на високому рівні. Нам потрібні позитивні результати", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, в першому турі групового раунду Ліги Європи "Динамо" на виїзді поступилося турецькому "Фенербахче" (1:2).

Таким чином, після двох турів в активі "Динамо" 0 очок і команда Мірчі Луческу займає останнє місце в квартеті В. Лідирують у групі "Фенербахче" і "Ренн", у яких по 4 очки в активі. АЕК з 3 балами йде на третій сходинці.

У наступному турі "Динамо" зіграє проти французького "Ренна" в гостях. Гра запланована на 6 жовтня.

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