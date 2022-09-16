"Динамо" займається пошуками варіантів посилення складу на тлі поганих результатів.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу хоче бачити у своїй команді нападника турецького "Фенербахче" Сердара Дурсуна.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

Джерело зазначає, що керівництво київського клубу вже працює над трансфером, проте перехід 30-річного турка вважається малоймовірним. Однак, підписання Дурсуна при цьому оцінюється як головна мета клубу.

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У поточному сезоні Дурсун забив 2 голи і віддав 2 асисти в 10 матчах.

Крім того повідомляється, що "Динамо" шукає посилення в центр поля. У матчі проти "Фенербахче" лідер півзахисту "біло-синіх" Микола Шапаренко отримав серйозну травму і вибув на тривалий термін. Шапаренко вже успішно прооперований в Барселоні, але його відновлення займе близько 6 місяців.

Київський клуб терміново шукає футболіста на позицію Шапаренка.

Нагадаємо, у четвер, 15 вересня, "Динамо" Київ сенсаційно програло кіпрському клубу АЕК Ларнака у другому турі Ліги Європи. Раніше команда Луческу програла "Фенербахче" (1:2) і після двох турів займає останнє місце в своїй групі.

У чемпіонаті України справи у "Динамо" також вкрай погані. За три матчі "біло-сині" заробили лише три очки, обігравши лише "Львів" (1:0) і двічі програвши - "Дніпру-1" (0:3) і "Зорі" (2:3).

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