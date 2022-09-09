"Динамо" зазнало поразки в першому турі Ліги Європи.

У четвер, 8 вересня, в рамках першого туру групового турніру Ліги Європи київське "Динамо" в гостях грало проти "Фенербахче". Матч завершився перемогою турецького колективу.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував поразку українського клубу.

"На полі була корида. Ви ж знаєте, що таке корида? Краще не проводити цю прес-конференцію. У нас один гравець в госпіталі. У нашого голкіпера пошкоджено коліно. Ще в одного гравця отруєння.

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Мені довелося випускати гравця захисного плану на позицію центрфорварда.

Це був не футбол. На європейському рівні так не грають. Дуже багато порушень правил з боку "Фенербахче". А також симуляцій. Дуже агресивний матч", - сказав Луческу на прес-конференції.

"Динамо" Київ поступилося "Фенербахче" в Стамбулі з рахунком 1:2. Переможний гол гравці турецького клубу забили в компенсований час. У складі "біло-синіх" гол забив Віктор Циганков.

Додамо, що ця поразка стала для "Динамо" першою в історії протистоянь з "Фенербахче". До цього команди зустрічалися 6 разів: 3 перемоги киян і 3 нічиї. Різниця забитих і пропущених м'ячів тепер становить 9:6 на користь київського клубу.

У наступному турі Ліги Європи підопічні Луческу зіграють 15 вересня в Польщі проти кіпрського клубу АЕК.

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