Київське "Динамо" не змогло на своєму полі обіграти полтавську "Ворсклу".

У неділю, 23 жовтня, в рамках 9-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" зіграло внічию проти полтавської "Ворскли".

Матч проходив на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського і завершився внічию 1:1.

Рахунок у грі відкрили футболісти "Динамо". На 33-й хвилині поєдинку відзначився Віталій Буяльський. На 44-й хвилині зустрічі зусиллями Владлена Юрченка полтавці зрівняли рахунок.

"Динамо" - "Ворскла" - 1:1

Голи: Буяльський, 33 - Юрченко, 44

"Динамо": Нещерет, Караваєв, Сирота, Попов, Кендзьора ( Вівчаренко, 59), Сидорчук, Лонвейк, Буяльський, Кабаєв( Гармаш, 59), Циганков, Бесєдін (Ванат, 74)

"Ворскла": Різник, Кравець, Зайков, Пердута, Скляр, Сефері, Чеснаков, Челядин (Олійник, 78), Бацула, Марлісон, Юрченко (Степанюк, 86)

Попередження: Сирота, Кабаев – Скляр, Марлісон

Огляд матчу:

Також в цей день були зіграні ще два поєдинки 9-го туру УПЛ. "Дніпро-1" на виїзді обіграв харківський "Металіст", а "Верес" поступився луганській "Зорі".

"Верес"- "Зоря" - 0:1

Гол: Антюх, 73

"Верес": Когут, Е Пасіч, Вовченко, Курко, Гагун, Кучеров, Кльоц, С. Шарай (Лебеденко, 71), Г. Пасіч (В. Шарай, 78), Гайдучик (М. Шестаков, 71), Дахновський (Сергійчук, 71)

"Зоря": Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Шахов, Чурко (Мишнєв, 76), Булеца (Бражко, 65), Русин (Хлань, 88), Нагнійний( Антюх, 65), Кирюханцев (Луньов, 76)

Попередження: Вовченко, 14, Г. Пасіч, 56 - Нагнійний, 37, Данченко, 75

Огляд матчу:

"Металіст" - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Когут, 85

"Металіст": Костик, Шопін, Мізюк, Федорів (Порох, 46), Каплієнко (Клименчук, 46), Чайковський (Багачинський, 83), Танковський (Чідомере, 64), Панасенко (Демченко, 59), Підлепенець, Книш, Прядун

"Дніпро-1": Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Адамюк, Горбунов (Назаренко, 46), Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк (Когут, 54), Танчик (Кононов, 83), Довбик

Попередження: Танковський, 40, Демченко, 67, Чідомере, 77 - Бабенко, 52, Сарапій, 76, Кононов 88, Когут, 90+1

Видалення: Книш, 89

Озор матчу:

Після 9-ти турів в активі "Дніпра-1" 22 набраних очки і команда Олександра Кучера йде на першому місці в турнірній таблиці. "Зоря" набрала 16 очок і займає 4-у позицію.

Київське "Динамо" з 10 балами в активі йде на 8-му рядку. Полтавська "Ворскла" заробила 8 очок і йде на 12-й сходинці. "Верес" з 14 балами - п'ятий.

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